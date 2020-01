Sinsheim. (tk) Punkt 18 Uhr am Montagabend waren die Briefkästen am Rathaus in der Wilhelmstraße leer geblieben. Mit Ablauf der Bewerbungsfrist fürs Amt des Oberbürgermeisters der Großen Kreisstadt Sinsheim war Amtsinhaber Jörg Albrecht der einzige Bewerber. Der 51-Jährige aus Mauer hatte bereits im Jahr 2018 eine erneute Kandidatur in Aussicht gestellt und im Lauf der vergangenen Monate wiederholt bestätigt, dass er für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen will.

Am 16. November, einem Samstagmorgen, hatte Albrecht seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben – dem frühestmöglichen Termin. Die Oberbürgermeisterwahl findet am 2. Februar statt.

Für Eventualitäten gerüstet war man am Montagabend im Rathaus, wenngleich es Insider im Lauf der letzten Tage für immer unwahrscheinlicher hielten, dass ein seriöser Herausforderer so spät noch den Hut in den Ring werfen könnte.

Trotzdem war eine Sitzung des Wahlausschusses um 19 Uhr angesetzt – falls es nötig werden würde, die 50 Unterstützungsunterschriften zu prüfen, die ein Kontrahent vorlegen muss.