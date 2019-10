Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die Zeiten haben sich geändert. Das kann man vor allem beim historischen Rückblick auf das ehemalige Gasthaus "Zum Stern" erkennen, das in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiert. Denn seit 100 Jahren ist es im Besitz der Familie von Werner Diefenbacher. Die Genehmigungsurkunde zur Führung der Gaststätte wurde seinem Großvater Georg Mayer damals am Kerwesonntag, 20. Oktober 1919, vom Badischen Bezirksamt erteilt.

Das ortsbildprägende Gebäude befindet sich gleich neben dem Schlosshof und dem Rathaus und in direkter Nachbarschaft zur katholischen Kirche. Hier wurde getanzt und gefeiert, Schnaps gebrannt und Bier gebraut, zünftig gegessen und gekegelt. Theateraufführungen fanden hier genauso statt wie Vereinsgründungen. Es wurde geschreinert, Landwirtschaft betrieben, medizinische Sprechstunden abgehalten, und sogar der katholische Pfarrer fand hier seinen Platz, um sich umzuziehen und auf den Gottesdienst vorzubereiten.

"Für das Aufstellen der Kegel auf der Kegelbahn bekam ich ab und zu ein ,Zehnerle‘", erinnert sich der Heimatforscher an seine Kindheit in dem Gasthaus. Das Gebäude selbst sei schon rund 190 Jahre alt und diente von Beginn an als Gasthaus, in dem auch eine Schnapsbrennerei betrieben wurde. Auch sechs Gewölbekeller, darunter ein Eiskeller zum Kühlen der Getränke im Sommer, befanden sich unter dem Anwesen. Im Landboten von 1867 wurde eine Neueröffnung einer Kegelbahn durch Friedrich Baumeister angekündigt.

"Nach weiteren Pächtern kaufte mein Großvater im September 1919 das Gasthaus, in dem er sich später im hinteren Gebäude seine Schreinerei anstelle der Brauerei einrichtete", erzählt Diefenbacher. "Meine Großmutter Anna kümmerte sich dann hauptsächlich um die Gastwirtschaft." Zwar wurde ab 1947 nicht mehr gekegelt, dafür fanden im "Stern" einige Vereinsgründungen statt. Neben DRK- und SPD-Ortsverein fand auch der SV Neidenstein von 1920 bis 1960 sein Zuhause im Gasthaus in der Schlossstraße. "Mein Opa und mein Vater waren als Vereinswirte und Vorsitzende tätig", berichtet Diefenbacher, der sich auch noch an Balltraining in dem Saal und daraus resultierende Fensterbrüche erinnern könne.

1953 übernahm dann sein Vater Karl Diefenbacher den "Stern" und führte ihn bis ins Jahr 1978. "Im Nebenzimmer konnte man zu Sprechstunden den entsprechenden Arzt aus Waibstadt finden, und wir hatten sogar einige Gästezimmer mit fließendem Wasser." Ein Großereignis der besonderen Art fand in diesem Zeitraum statt, denn das legendäre WM-Endspiel zwischen Deutschland und Ungarn im Jahr 1954 konnten rund 150 Zuschauer im Saal des Gasthauses verfolgen. "Es gab noch keine Fernseher im Ort und so kauften wir ein Gerät. Der Eintritt kostete damals übrigens zwei Flaschen Palmbräu zu je 55 Pfennig."

Noch regelmäßiger kamen die Besucher wegen des Wandtelefons. "Das gab es schon vor 1928 und die Kinder des Hauses waren dabei wichtige Personen, weil sie die Telefonate ausrichten mussten." Noch eine Besonderheit: Die Gaststätte war ganztägig geöffnet. Im Nebenzimmer ging es ab 1970 nicht mehr nur ums Geldausgeben, sondern auch ums Sparen, denn die Sparkasse Waibstadt eröffnete dort eine Filiale und erweiterte diese dann 1985 mit der ehemaligen Gaststätte.

Ende 2001 war aber auch damit Schluss, und Werner Diefenbachers Toch-ter Nicole Denter sorgt sich an gleicher Stelle wieder um Leib und Seele, aber in ihrer Funktion als Physiotherapeutin mit eigener Praxis. Also, weiterhin viel Publikumsverkehr im ehemaligen Gasthaus "Zum Stern".