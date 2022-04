Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Die Stadt hat nicht genug Kindergartenplätze und muss dringend eine Lösung dafür suchen. Das teilte Marion Guschl vom Hauptamt in der Gemeinderatssitzung mit, als sie die Kindergartenbedarfsplanung präsentierte.

Die Planung sei laut Guschl nur unter schwierigen Bedingungen möglich gewesen, denn bekanntlich plant die Stadt seit Jahren, den bestehenden Kindergarten "Kleine Schatztruhe" in der Turmstraße in einen Neubau zu verlegen. Der soll jetzt auf dem Fundament des ehemaligen "Treff 3000"-Supermarkts in der Von-Hindenburg-Straße in Modulbauweise entstehen. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern. Und da in den drei Kindergärten in der Kernstadt, Helmhof und Untergimpern schon alle Plätze belegt sind, und die Stadt aufgrund der beiden Neubaugebiete Eichertstal und Linsenkuchen noch weitere Kinder mit Anspruch auf einen Betreuungsplatz erwartet, besteht jetzt dringend Handlungsbedarf.

Bis das Kindergartenjahr im September beginnt, muss die Stadt mindestens eine Gruppe für Kinder schaffen, die älter als drei Jahre sind (Ü3) – denn rund 20 stehen laut Guschl auf der Warteliste. Wegen manchen Kindern habe sich sogar schon das Jugendamt gemeldet: Deren Eltern sprechen zu Hause kein Deutsch, und da sie keinen Kindergartenplatz bekommen haben, können sie ebenfalls kaum Deutsch – und sollen bald eingeschult werden. Nicht mit einberechnet sind mögliche Kinder von Geflüchteten aus der Ukraine, und dass seit Längerem auch ein Neubaugebiet in Helmhof entstehen soll. Für Kinder ab drei Jahre bis Schuleintritt gibt es momentan keine freien Plätze, fasste Guschl zusammen. Insgesamt kann die Stadt in den drei Einrichtungen zwischen 159 und 171 Ü3-Kinder betreuen.

Und auch Krippenplätze für Kinder, die jünger als drei Jahre sind (U3), seien generell schwer zu planen, da nicht jeder sein Kind schon mit einem Jahr in Betreuung gibt, erläuterte Guschl. Dennoch ergebe eine Hochrechnung, dass es in den kommenden Jahren rund 180 Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren geben wird – bei momentan gerade mal 36 verfügbaren Plätzen. Das sei eine "enorme Diskrepanz" machte Guschl deutlich. Schon im kommenden Jahr werde mit bis zu 44 Neugeborenen gerechnet, laut Guschl eine "enorme Zahl", die auch in Zukunft steigen oder zumindest gleichbleiben werde. Man brauche "Minimum das Dreifache" beziehungsweise ein bis zwei weitere U3-Gruppen.

Auch Abhilfe durch Tagesmütter oder -väter sei erstmal nicht in Sicht, kam die Antwort auf Hans Peter Jelineks Frage. In der Stadt gibt es keine, auch, weil die Stadt keine Räume hat. Eine Tagesmutter in Bernau sei "voll", ebenso ein -vater in Obergimpern. Dennoch wolle man sich auch mit diesem Thema "intensiv beschäftigen", sagte Seidelmann.

Walter Zeller wollte wissen, ob man neben der Ü3-Gruppe, die man schon im Herbst benötigt, auch noch eine U3-Gruppe braucht. Außerdem fragte er: "Jetzt ist Mitte April, und ich sehe weit und breit nix stehen – wie kriegen wir das auf die Reihe?" Das sei die "100-Millionen-Dollar-Frage", gab Bürgermeister Thomas Seidelmann zu. Man sei "am Alten Rathaus dran", in dem man sich Gruppen vorstellen könnte, aber momentan habe man "keine Chance", Handwerker oder Architekten zu finden. In der kommenden Woche stehe ein Gespräch mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) an, aber "wenn alle Stricke reißen", müsse man Container aufstellen. Das "wäre unschön", doch es gebe keine schnellen Lösungen. Schon jetzt gibt es eine "Containergruppe" im Ablassweg. Seidelmann hofft sogar darauf, dass die Behörden "ein Auge zudrücken", denn sonst werde es "ganz schwierig". Seidelmann denkt beispielsweise an Räume in der Grundschule, aber wegen der sanitären Anlagen dürften dort keine Ü3-Kinder betreut werden.

Eine gute Nachricht gabs dann doch noch: Laut Seidelmann habe man immerhin "drei schöne Bewerbungen" von Erzieherinnen vorliegen.