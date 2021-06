Von Christopher Benz

Sinsheim-Waldangelloch. Der triste Frühling gehört hoffentlich der Vergangenheit an. Spätestens jetzt. Es herrschen angenehmere Temperaturen, man sitzt wieder draußen, ohne zu bibbern und sich in dicke Jacken zu zwängen. Das wirkt sich positiv aufs Gemüt aus, und die Zuversicht steigt. Passender könnte daher die Eröffnung des Gasthauses "Zum Adler" kaum kommen. Und auch sonst hat sich im abgelegenen Ort einiges getan.

Die Waldangellocher Traditionsgaststätte ist allerdings fortan die einzige im Dorf: Während der "Adlerwirt" ab Mittwoch wieder die Pforten öffnet, ging mit dem Fortgang des Lockdown die Ära des Gasthauses "Zum Bahnhof" zu Ende.

Edi Sprenger (links) und Günther Krotz freuen sich, dass ihr „Adler“ bald wieder öffnen kann. Die Traditionsgaststätte ist ab kommendem Mittwoch für die Gäste da. Foto: Christopher Benz

Doch im "Adler" stehen die Zeichen auf Neuanfang: "Wir wurden von sehr vielen Leuten bereits mehrfach gefragt, wann wir für sie da sind", sagt Edi Sprenger, der zusammen mit Günther Krotz die Wirtschaft betreibt und damit ein gewachsenes Stück Waldangelloch mit wechselvoller Geschichte am Leben erhält. Die beiden Kumpels haben den "Adler" zum 1. Januar 2020 übernommen und sahen sich rund zehn Wochen später der aufkommenden Corona-Krise ausgesetzt. Seitdem bestimmt diese die tägliche Arbeit, das Auf und Zu zerrte an den Nerven der Chefs und deren Angestellten.

Nun aber ist die Stimmung positiv, die Gastronomie darf im Außen- und im Innenbereich wieder öffnen – in Letzterem noch unter der Voraussetzung, dass die Gäste entweder genesen, getestet oder seit mindestens zwei Wochen vollständig geimpft sind.

Sprenger und Krotz sind derzeit fleißig dabei, alles herzurichten, um für die Wiedereröffnung gewappnet zu sein. Mehr als sieben Monate dauerte die lange Zwangspause seit dem Lockdown für die Gastronomie Anfang November 2020. "Wir suchen noch Bedienungen und Aushilfskräfte", hofft Sprenger auf personellen Zulauf – wer möchte, könne sich gerne an die Betreiber vor Ort wenden – da die Pause manch eine oder manch einen dazu brachte, sich notgedrungen eine andere Beschäftigung zu suchen. Der 59-Jährige ergänzt: "Viele haben sich andere Jobs gesucht, weil sie natürlich ihre finanziellen Einkünfte brauchen. Das ist deutschlandweit ein großes Thema und betrifft alle in der Gastronomie."

Während das eine Waldangellocher Gasthaus kurz vor dem Neustart steht, wird es im anderen keine Bewirtung mehr geben. Nach weit mehr als 100 Jahren – um das Jahr 1910 herum eröffneten die Großeltern von Edgar Müller die Gaststätte "Zum Bahnhof" – bleibt die "Schtratz", wie der urige Ort in Waldangelloch genannt wird, und geschlossen, auch der beliebte Biergarten. Es wird ein ungewohntes Bild sein, wenn dort an lauen Sommerabenden keine Gäste mehr gemütlich zusammensitzen.

"Ich habe die Wirtschaft an einen Investor verkauft, der das Gebäude an eine Trockenbau-Firma vermietet, die darin Gastarbeiter unterbringt", erläutert Müller. Von Aufhören ist bei dem 62-Jährigen noch keine Rede. "Wir betreiben weiterhin unsere Metzgerei und den Partyservice, die beide sehr gut laufen", verkündet er. Was Müller zusätzlich anbietet, sind Tages-Essen unter der Woche. "Das läuft seit letztem Spätjahr sehr ordentlich und das führen wir für unsere Kunden so auch fort", fügt er hinzu.

Wer sich in Waldangelloch mit frisch gekochtem Essen versorgen möchte, hat also auch zukünftig Auswahl. Im Vergleich zu früher ist es weniger geworden. "Vor 50 Jahren hatten wir zusätzlich mit dem ,Löwen’ und dem ,Deutschen Kaiser’ insgesamt vier Wirtschaften in Waldangelloch", erzählt Ortsvorsteher Edgar Bucher aus früheren Tagen.

Positive Nachrichten gibt es in Sachen Ortsbäckerei. Die Familien Gabel und Stadel verpachten ihre Räumlichkeiten, in denen sie früher selbst backten. "Die Eröffnung ist für den 13. September geplant, pünktlich zum Schulbeginn nach den Sommerferien", sagt Susan Sonklang, die dann die Pforten zu ihrem Laden mit dem Namen "Herzenssache" in der Michelfelder Straße 2 öffnen will.

Die gelernte Hotelfachfrau wohnt mit ihrem Mann sowie den beiden Töchtern in Waibstadt und erfüllt sich mit ihrem eigenen Laden einen Herzenswunsch. "Mein Mann hat mich quasi in die Gemeinde eingeführt und mit Frau Stadel alles abgesprochen", schildert Sonklang, wie sie von ihrem Mann überrascht wurde. "Davon bin ich überwältigt gewesen und spüre jetzt schon große Vorfreude."

Die "Herzenssache" soll von Montag bis Sonntag geöffnet sein. Hauptsächlich werden Backwaren angeboten, gepaart mit Angeboten und Aktionen, darüber hinaus wird es eine Nudelecke geben, frische Eier direkt vom Erzeuger, eine kleine Obstauswahl sowie einige Presseartikel, Zeitungen und Zeitschriften.

Ein breites Sortiment bietet auch die neue "nahBAR" an. Dort sind gleich reihenweise regionale Produkte verfügbar. Die vier Gründerinnen haben sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Saisonale Produktion, kurze Transportwege und Glas statt Plastik lauten die Schlagworte. Gewürze, Kompott, Müsli, Soßen, Sirup, Aufstriche oder Leckereien zum Abholen stehen dafür auf der großen Angebotsliste. Im Bucheckernweg 3a ist das "nahBAR"-Häuschen zu finden, das jeden Tag für Selbstabholer geöffnet ist. Vorbestellungen können freitagabends abgeholt werden.

Bio-Liebhaber kommen in Waldangelloch ebenfalls nicht zu kurz. Auf dem Biohof Reinmuth wird alles komplett verarbeitet, sprich: Es landet nichts in der Tonne. Dank verschiedener Paketgrößen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bestellen kann man – ähnlich wie bei der "nahBAR" – ganz einfach über die jeweilige Internetseite oder telefonisch. Und wer gerne mal zu Honig greift, der wird in dem Sinsheimer Stadtteil bei Imker Jürgen Weber fündig.

Ortsvorsteher Bucher ist begeistert vom Angebot und engagiert, die örtliche Infrastruktur am Leben zu halten und zu unterstützen. Bucher appelliert an die Waldangellocher Bevölkerung: "Kauft örtlich ein, damit haben wir die Grundversorgung in unserem Dorf sichergestellt, und man muss nicht für jeden Einkauf ins Auto steigen."