Kraichtal. (lsw) Die Ursache des Brandes mit vier Toten Anfang März in Kraichtal im Landkreis Karlsruhe bleibt vermutlich ungeklärt. Auch gutachterliche Untersuchungen durch das Landeskriminalamt (LKA) konnten keine Gewissheit bringen. Nach deren Abschluss gibt es nach wie vor keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher in Karlsruhe. Nicht ausgeschlossen wird, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben könnte oder die Kinder, die beim Brandausbruch im Dachgeschoss gewesen seien.

Bei dem Feuer in einem Dachstuhl waren am 1. März eine 41-jährige Frau und ihre Zwillinge im Alter von sechs Jahren und ein acht Jahre alter Sohn ums Leben gekommen. Die Obduktionen hatten ergeben, dass alle Opfer durch Rauchgasvergiftungen gestorben waren. Ein Bekannter der Familie, der das Feuer löschen wollte, erlitt schwere Brandverletzungen.

Die Familie, die gerade erst in das kleine Haus in zweiter Reihe eingezogen war, ist in der Türkei beerdigt worden. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe prüft nun, ob es weitere Ermittlungsansätze gibt oder ob die Ermittlungen eingestellt werden.

Update: Sonntag, 24. April 2022, 18.39 Uhr

Ursache für Brand mit vier Toten noch nicht bekannt

Kraichtal. (dpa) Nach dem Brand mit vier Toten in einem Haus in Kraichtal haben die Ermittler keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die genaue Brandursache müssten die Kriminaltechnik und Sachverständige des Landeskriminalamtes noch ermitteln, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. "Ein vorläufiges Ergebnis ist dahingehend frühestens in der kommenden Woche zu erwarten."

Bei dem Feuer in einem Dachstuhl waren am Dienstag eine 41-jährige Frau und ihre drei Söhne ums Leben gekommen. Zwei davon sind den Angaben zufolge sechs Jahre alt, einer acht Jahre. Die Obduktion der Leichen habe ergeben, dass alle Vier offenbar durch das Einatmen von Rauchgas ums Leben gekommen seien, teilten die Ermittler nun mit.

Ein Ersthelfer, der das Feuer löschen wollte, hatte sich schwere Brandverletzungen zugezogen. Bei ihm soll es sich um einen Bekannten der Familie handeln, die getrennt vom Vater lebte. Der Verletzte ist außer Lebensgefahr. Die Beamten hätten mit ihm gesprochen, sagte ein Polizeisprecher. Zu Inhalten des Gesprächs machte er keine Angaben.

Zeugen hatten zudem von Knallgeräuschen berichtet, bevor der Dachstuhl in Flammen stand. Diese dürften auf Bauschaum-Sprühdosen zurückzuführen sein, die wohl wegen der Hitze explodiert seien, hieß es.

Update: Freitag, 4. März 2022, 15.45 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einem Einfamilienhaus in Kraichtal. Foto: dpa

Frau und drei Kinder tot nach Brand geborgen

Kraichtal. (dpa) Nach dem Brand mit bisher drei Toten im Landkreis Karlsruhe haben die Einsatzkräfte auch die Leiche eines zunächst noch vermissten Kindes gefunden. Bei den nun vier Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 41-jährige Frau und ihre drei Kinder. Zwei davon seien sechs Jahre alt, eines acht Jahre. Die Ermittlungen der Behörden in Baden-Württemberg zur Ursache des Feuers vom Dienstag in Kraichtal dauerten noch an.

"Das ist alles sehr tragisch", sagte Polizeisprecher Ralf Minet. Ein Zeuge habe berichtet, am frühen Nachmittag einen Knall gehört zu haben. Danach habe das Haus in dem baden-württembergischen Städtchen sofort in Flammen gestanden. Der Dachstuhl des Hinterhauses brannte völlig aus. Dort hätten die Einsatzkräfte die drei Toten entdeckt. Zum Alter der Toten machte Minet zunächst keine Angaben.

Unklar sei auch noch, wie die Opfer genau ums Leben kamen. Die Ermittler gingen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Tod unmittelbar mit dem Feuer zusammenhänge. Die Familie sei erst vor kurzem in das Haus gezogen. Über den Verbleib des Vaters gab es zunächst keine Angaben. Er habe wohl nicht in dem Haus gewohnt.

Der schwer verletzte Mann hatte den Angaben nach das Feuer löschen wollen. In welcher Verbindung er zu den Toten steht, war anfangs unklar. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Die Brandursache muss nun ebenso ermittelt werden, wie die genauen Todesursachen. Ob am Mittwoch schon mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist, ließ sich am Dienstag nicht absehen. "Es ist alles offen", sagte Minet angesprochen auf den möglichen Verlauf des Geschehens.

Die Polizei sperrte die Straße um den Brandort in der Nähe des Bahnhofes im Stadtteil Unteröwisheim ab. Die Freiwillige Feuerwehr Kraichtal brachte die Flammen unter Kontrolle. Mehr als 150 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Ein Hubschrauber kreiste über dem Gelände und machte Aufnahmen von der Brandstelle. Brandgeruch lag noch Stunden später in der Luft.

Ein paar Menschen kamen an der Absperrung vorbei, darunter auch Mütter mit Kindern. Viele von ihnen zeigten sich entsetzt. Der Betreiber eines nahe gelegenen Hotels berichtete, das Haus habe jahrelang leergestanden. Er habe nicht gewusst, dass schon wieder jemand darin wohnte. Es sei schlimm, ihm fehlten die Worte.

Kraichtal liegt im Nordosten des Landkreises Karlsruhe und hat rund 15 000 Einwohner. In Unteröwisheim selbst leben etwa 3500 Menschen.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 16.37 Uhr