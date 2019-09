In Kirchardt und Berwangen wird es in naher Zukunft keine Blitzersäulen geben. Foto: Ines Schmiedl

Kirchardt. (isi) "Fast täglich erreichen uns Beschwerden von Anwohnern, dass in ihren Straßen zu schnell gefahren werde", berichtete Bürgermeister Gerd Kreiter einmal mehr in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Deshalb hatte sich die Gemeindeverwaltung immer wieder an das zuständige Straßenverkehrsamt im benachbarten Bad Rappenau mit der Bitte gewandt, eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage im Ort aufstellen zu dürfen. Im Dezember 2018 hatte der Gemeinderat zudem einen mehrheitlichen Beschluss gefasst, eine solche Anlage aufstellen zu wollen. Nun hat sich die Stadt Bad Rappenau bereit erklärt, vier solcher Blitzersäulen und einen Messeinschub zu kaufen und letzteren zeitweise in Kirchardt einzusetzen. Die Gemeinde zahlt rund 10.000 Euro für die Tiefbauarbeiten für das Fundament der Blitzersäule, den Stromanschluss sowie die jährlichen Energiekosten. Die Kosten für die Säule, für die Auswertung sowie den Schriftverkehr trägt die Nachbarstadt, erhält aber im Gegenzug auch die Einnahmen aus den verhängten Verwarn- und Bußgeldern.

Mit acht zu sieben Stimmen hat sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung nun allerdings gegen das Aufstellen einer solchen Geschwindigkeitsmessstation im Ort ausgesprochen. Uneins waren sich die Räte, ob der Blitzer den gewünschten Effekt bringen werde. "Ich bin ein Gegner solcher Säulen. Kurz vorher und kurz danach fahren die Leute langsam und dann wieder schneller", äußerte sich Ratsmitglied Werner Fröhlich.

Sein Fraktionskollege Dr. Joachim Hartmann plädierte dafür: "In Richen funktioniert der erzieherische Effekt, dort wird in der gesamten Ortsmitte langsamer gefahren, seitdem der Blitzer da ist."

Auch Bürgermeister Kreiter war für die Blitzersäule. Sein Bauamtsleiter Michael Baumgartner hatte mit einem Mitarbeiter der zuständigen Behörde in Kirchardt und Berwangen fünf Standorte ausgewählt, an denen die Geschwindigkeitsmessanlage sinnvoll eingesetzt werden könnte: drei davon in der Ortsdurchfahrt von Berwangen, einer in der Heilbronner Straße Ecke Vorstadtstraße sowie der favorisierte Standort am Ortseingang von Kirchardt aus Berwangen kommend. Denn hier fahren laut Messung täglich 7100 Fahrzeuge entlang, damit ist die Stelle vor dem Abzweig nach Bockschaft die am meisten befahrene Straße im Ort.

Doch die Mehrzahl der Ratsmitglieder war dafür, dass die bisher aufgestellten Displays, die den Fahrern die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigt, als erzieherische Maßnahme ausreichend sei. Keinesfalls wolle man die Autofahrer abzocken, zumal die Einnahmen dem Ort nicht zugutekommen. "Lieber sollten wir noch mehr von diesen Geschwindigkeitsanzeigen aufstellen", sagte Gemeinderat Jürgen Czemmel. Zudem soll auf den Straßenbelägen deutlich auf das Tempolimit von 30 Stundenkilometer hingewiesen werden.