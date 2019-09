Kirchardt. (isi) Über die Umbaupläne für das neue Rathaus hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gesprochen. Einen Beschluss für die rund 1,99 Millionen Euro teuren Renovierungsarbeiten gab es noch nicht.

Die Gemeinde hat das Gebäude in der Hauptstraße 32 im Sommer für 3,1 Millionen Euro gekauft, nachdem die örtliche Volksbank mit der Raiffeisenbank Kraichgau fusioniert hat und weniger Räume vor Ort benötigt. Derzeit wird das ältere der beiden Bankengebäude renoviert und umgebaut, denn dort wird die Bank auch weiterhin ihre Filiale haben. Ein langfristiger Mietvertrag zwischen Gemeinde und Bank ist unterzeichnet. Nach dem Auszug der Bankmitarbeiter im Sommer 2020 soll mit dem Umbau des neuen Rathauses begonnen werden.

Der Neubau aus den 1990er-Jahren eigne sich gut, meinte der beauftragte Architekt Martin Oszter aus Sinsheim. Doch die Brandschutzauflagen haben sich erheblich geändert, es müssen nicht nur die beiden Gebäude separiert, sondern auch zahlreiche Türen, die elektrischen Anlagen sowie die Beleuchtung erneuert werden. "Die Raumaufteilung wird auf allen Ebenen geändert", sagt Oszter, der mit seinen Mitarbeitern zwei Varianten vorbereitet hatte. Der Eingang wird über eine repräsentative Treppe erschlossen. Von den neu gestalteten Parkplätzen mit 18 Stellplätzen vor dem Gebäude führt eine barrierefreie Rampe ins Gebäude. Gleich im Anschluss an den Eingangsbereich kommt das Bürgerbüro. Im hinteren Teil des Erdgeschosses ist das Bauamt vorgesehen. Im ersten Obergeschoss wird der Bürgermeister sein Büro haben und die Kämmerei unterkommen. Im Dachgeschoss befinden sich der Sitzungssaal, ein Trausaal sowie ein Fraktionszimmer. Alle Ebenen sind über einen Aufzug zu erreichen. Der neue Parkplatz könne auch für Feste oder einen Weihnachtsmarkt genutzt werden.

Die fünf Parkplätze vor dem Altbau der Bank sollen bleiben, jedoch lediglich einen neuen Unterbau sowie neues Pflaster erhalten. Hinter dem Altbau könnten weitere Stellflächen entstehen, indem auf die seitherigen sechs Parkplätze eine Stahl-Beton-Konstruktion gebaut wird und weitere sechs Parkplätze von der Goethestraße aus anfahrbar sein könnten. Doch allein das Ertüchtigen der bestehenden Parkplätze und die Konstruktion schlagen mit rund 200.000 Euro zu Buche, die in den Umbaukosten nicht enthalten sind. Laut Mietvertrag mit der Bank stehen dem Mieter aber zwölf Stellplätze für Mitarbeiter zur Verfügung. "Die Frage ist, ob wir uns so teure Parkplätze leisten wollen", fasste es Bürgermeister Gerd Kreiter zusammen. Denn fußläufig seien andere Parkplätze im Ort gut erreichbar.

Gemeinderat Werner Fröhlich regte jedoch an, weitere Stellplätze zu bauen, da die Parkmöglichkeiten auf dem so genannten Schotterparkplatz beim benachbarten"Treff" bald wegfallen. Der Planer wurde nun damit beauftragt, einige Anregungen aus dem Rat in seine Entwürfe einzuarbeiten und die Kosten aufzuschlüsseln, was nur eine Sanierung der bestehenden sechs Parkplätze im hinteren Bereich des Bankaltbaus kosten würde. Einen Entschluss wollen die Räte in ihrer Sitzung im Oktober fällen, denn bis 31. Oktober müssen die Umbaupläne eingereicht sein, weil die Gemeinde eine Erhöhung des Förderrahmens für das "Sanierungsgebiet Ortsmitte II" beim Land beantragen möchte.