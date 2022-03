Von Falk-Stéphane Dezort

Kirchardt-Bockschaft. Pünktlich zum Frühlingsanfang sprießt im Kirchardter Ortsteil Bockschaft der erste Spargel der Saison. Abermals streckt eines der beliebtesten Gemüse der Deutschen seine Köpfe bereits frühzeitig durch die Decke. Denn bereits am vergangenen Freitag konnte Landwirt Eckhard Schechter die ersten Stangen stechen. "Das kann man nicht planen und haben wir nicht in der Hand. Das bestimmt die Natur", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Aber der Klimawandel mit immer milderen Wintern trägt auch dazu bei, dass der Spargel inzwischen regelmäßig bereits Mitte März geerntet werden kann.

Für den Kirchardter Direktvermarkter ist der erste Spargel der Saison immer etwas besonderes. Allerdings drücken die aktuellen Rahmenbedingungen und viele Fragezeichen mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate auf die Stimmung. "Eigentlich müssten wir uns sehr freuen", sagt Schechter. "Aber da sind viele dunkle Wolken am Horizont."

So gehe nach den Einschnitten der Corona-Pandemie auch der andauernde Krieg in der Ukraine nicht spurlos an dem Hof im Kirchardter Ortsteil vorbei – vor allem in puncto Saisonarbeiter. Diese kommen in der Regel aus Polen nach Bockschaft, und ukrainische Arbeiter werden in Polen als Lückenfüller eingesetzt, erklärt Schechter, der bereits seit mehr als 20 Jahren Spargel anbaut. "Bislang hat noch keiner abgesagt. Aber das kann sich täglich ändern. Es ist ein Lotteriespiel." Einen "Plan B" habe der Landwirt momentan noch nicht.

Immerhin habe der Bockschafter die Pandemie mit Blick auf den Verkauf seines Spargels bisher gut bewältigt. "Jede Stange wurde verkauft", sagt er stolz. Demnach hat sich der Schritt raus aus dem Verbund "Kraichgau Spargel", dem er bis 2018 angehörte, nicht nachteilig auf seinen Betrieb ausgewirkt. Vorwiegend verkauft Schechter seine Erzeugnisse im eigenen Hofladen. Aber auch die Gastronomie kauft bei ihm ein. Und durch "Essen-zum-mitnehmen"-Angebote während des Lockdowns im Frühjahr vergangenen Jahres hätten auch sie einen gewissen Zulauf erhalten. "Sie sind auch stark von der Pandemie gebeutelt", weiß Schechter.

Kopfschütteln könne er hingegen bei einem kürzlich erfolgten politischen Beschluss, dass ab Herbst jeder Landwirt vier Prozent der Ackerfläche stilllegen muss. "Ich darf nicht mal Zutaten für Brot anbauen", sagt Schechter, der auf rund vier Hektar Spargel anbaut. Dies sei vor dem Hintergrund des Kriegs und der Tatsache, dass der Hunger in der Welt zunehmen könnte, moralisch fragwürdig. "Das passt nicht ganz zusammen." Ebenso müsse er aufgrund des gestiegenen Mindestlohns auf 9,82 Euro sowie Energiepreisen und der Inflation auch seine Preise anpassen. "Wir müssen das am Ende umlegen", bedauert Schechter, der bis dato noch keinen Kilopreis für seinen Spargel ausgerechnet hat. "Wir wissen nicht, was noch alles auf uns zu kommt."

Viele Fragezeichen gibt es auch bei Spargelbauer Rainer Keller aus Ittlingen. Zwar dauere es bei ihm wohl noch ein bis zwei Wochen bis sich hier der Spargel stechen lässt, dennoch ist auch er auf Saisonkräfte aus Polen angewiesen. "Deren Probleme sind aber größer als unsere", weiß Keller. Einige von seinen Stammmitarbeitern leben an der Grenze zur Ukraine und hätten bereits signalisiert, nicht zu kommen. Daher sei man schon aktiv geworden und habe Gespräche mit dem Landratsamt aufgenommen. Zudem befinde man sich mit Privatleuten, die Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben, im Austausch.

Info: Am Samstag, 26. März, startet der Hofladen Schechter in Kirchardt-Bockschaft ab 8 Uhr mit dem Verkauf seines Spargels.