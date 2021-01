Von Christiane Barth

Sinsheim. Kultur ist lebensrelevant. Doch Konzerte, Musicals, Theater und Kabaretts sind komplett gestrichen. Wie bedeutsam die schönen Dinge des Lebens sind und dass es im Leben nicht allein ums Funktionieren geht, machen Kulturschaffende seit Beginn der Pandemie deutlich. Das Internet als Alternative, um Kunst und Kultur zu vermitteln, war im Frühjahr, beim ersten Lockdown, zwar nicht der Königs-, aber halt der einzige Weg. Die Stadt Sinsheim, die im Heimattagejahr Kulturveranstaltungen in großer Zahl einfach streichen musste, hat auf dieses Pferd jedoch nicht gesetzt.

Melanie Wricke, die Leiterin des Stadtmarketings, macht es kurz: "Alternativangebote wie Livestreams sind in Sinsheim nicht geplant, weil wir nicht in der gleichen Liga spielen wie 500.000-Einwohner-Städte." Sie spielt den Ball zurück an die Veranstalter. Diese nämlich müssten die technische Ausrüstung mitbringen, um Online-Events anbieten zu können. Und man braucht so einiges: Spezielle Kameras, Mikrofone, Soundanlagen, Beleuchtung, Stative und die Übertragungstechnologie, darüber hinaus Fachleute, die diese Medientechnik bedienen können, seien von den Veranstaltern bereitzustellen, meint Melanie Wricke: "Wenn das städtisch getragen wäre, würden wir uns finanziell in Bereichen bewegen, die wir nicht realisieren können – und schon gar nicht in den jetzigen Zeiten."

Kein Geld: Der Haushalt biete, wie mehrfach berichtet, keine Spielräume mehr. Corona, laufende Projektfinanzierungen, wegfallende Steuereinnahmen. Da sei an eine Medientechnik, wie sie für hochwertige Livestreams benötigt wird, nicht zu denken. "Dann müssen die Künstler oder die Vereine ran", meint Wricke. Zudem sieht sie digitale Veranstaltungen eher in Großstädten angesiedelt, die besser aufgestellt seien und über Technikausrüstung zur Übertragung von kulturellen Veranstaltungen bereits verfügen und nicht erst jetzt viel Geld investieren müssten. Sinsheim mit seinen 36.000 Einwohnern sei hiermit nicht vergleichbar.

Hinzu komme, dass Städte, die in der oberen Veranstaltungs-Liga spielen, von großen Veranstaltern angesteuert würden, die auch die Einnahmen für digitale Auftritte generieren können. Man müsse hier, schildert Wricke, ein Online-Ticket-System zuschalten und dieses bewerben. "Das alles können wir ja gar nicht", ist Wricke ehrlich: Auch durch Landesverordnungen sei der Verwaltung hier "eben auch die Hände gebunden".

Alternativen Kulturangeboten wolle sich auch die Große Kreisstadt nicht verschließen. "Wir sind offen dafür", sagt Wricke, sofern es die Corona-Regeln eben erlauben. Derzeit sei daran kaum zu denken, da es zu alldem schlicht an der physischen Plattform mangele: "Wir können ja unsere Hallen gar nicht zur Verfügung stellen." Unter Normalbedingungen bietet die Dr. Sieber Halle etwa 1000 Besuchern Platz. Unter dem Diktat des Corona-Bestuhlungsplans mit eineinhalb Metern Abstand zwischen allen Plätzen in jede Richtung stünden gerade mal noch 262 Sitzplätze zur Verfügung – außerdem zwei Rollstuhlfahrerplätze.

Was machbar sein wird, wenn die Corona-Regeln gelockert werden – hierüber müsse "im Rahmen der dann neu zu bearbeitenden Hygienekonzepte" neu nachgedacht werden, stellt Wricke in Aussicht: "Wir von städtischer Seite organisieren so was nicht, aber wir werden niemandem Steine in den Weg legen, der an uns herantritt, sofern es im Rahmen der Corona-Maßnahmen zulässig ist." Bislang sei dies jedoch noch nicht der Fall gewesen. Gescheitert ist jüngst die städtische Musikschule mit ihrem Vorhaben, ein geplantes Orchesterkonzert übers Internet zu übertragen. Das angedachte Streaming war mit dem erneuten harten Lockdown schnell vom Tisch.

Denn auch die Anzahl der Musiker, die am Konzert beteiligt gewesen wären, überschritt die zulässige Anzahl an Personen um ein Vielfaches. "Ein Livestream mal eben aus dem Boden zu stampfen, ist eine kostenintensive Geschichte."

Dass Kultur in einer Stadt für die Menschen von großer Bedeutung ist, ist ihr klar: "Die Kultur ist mit Sicherheit eine extrem wichtige Branche, aber ich glaube nicht, dass wir es rechtfertigen könnten, wenn wir jetzt Tausende von Euro in eine Medienausrüstung stecken würden."