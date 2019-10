Gemmingen. (isi) In Gemmingen und Stebbach wird es in absehbarer Zeit keine E-Bike-Ladestationen geben. Der Gemeinderat hat jetzt gegen das Aufstellen von sechs solcher Möglichkeiten gestimmt. Das gesparte Geld solle vielmehr für eine Fotovoltaikanlage am Schulanbau verwendet werden.

Bereits vor einem Jahr war der Entschluss gefallen: Auto-Ladestellen waren damals nicht gewünscht, die E-Bike-Ladestationen sollten jedoch kommen. Auf sechs Standorte hatte man sich seinerzeit geeinigt, etwa am Eingang des Freibads, am Bahnhof, am Steinbachplatz, vor der Volksbank, an der Schule sowie an der Verwaltungsstelle in Stebbach.

Die enge Personalsituation im Rathaus ließ erst jetzt zu, dass man sich um diese Stationen kümmern konnte. Und siehe da, es gab ein Sommerangebot: Bis Ende September würden diese sechs Velo-Boxen mit PIN-Schloss statt knapp 35.000 Euro nur 28.400 Euro kosten - zuzüglich Netzanschlusskosten sowie Fundament.

"Brauchen wir das wirklich?", fragte Ratsmitglied Norbert Handlos. "Ich habe damals keine Notwendigkeit gesehen und sehe heute noch immer keine", meinte auch Dirk Mücke. "Wer lädt denn in Gemmingen sein E-Bike?", fragte Sven Christ. Die meisten Nutzer würden es daheim laden, zumal die Ladezeit mindestens eine Stunde betrage. Touristen könnten eine Gaststätte aufsuchen und dort ihren Akku laden, so mache er es ebenfalls, berichtete Gemeinderat Klaus Weidelich, zumal die Reichweite der Akkus wesentlich größer sei als noch vor ein paar Jahren.

Hanns Christofel bot an, falls jemand bei ihm mit einem leeren Akku klingele, würde er Strom zur Verfügung stellen: "Ich glaube, das würden die meisten Gemminger und Stebbacher, also haben wir genügend Ladestationen." "Einen Nullbedarf sehe ich nicht, ob wir aber sechs Standorte benötigen, ist fraglich", sagte Jochen Zundel.

Bürgermeister Timo Wolf regte an, dass es von der Touristikgemeinschaft Heilbronner Land Säulen gebe, an denen Radfahrer Luft zapfen können, falls sie einen platten Reifen haben. 28 solcher Lufttankstellen gibt es im Landkreis. Vielleicht könnte man zwei solcher Stationen für Gemmingen und Stebbach beantragen und dann mit einer Steckdose ausstatten.