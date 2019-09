Das Schlosshotel Neckarbischofsheim ist aktuell geschlossen, auch wenn die Terrasse zum Verweilen einlädt. In einiger Zeit soll ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche in das Gebäude einziehen. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Nicht einmal eineinhalb Jahre war Matthias Engel Pächter des Neckarbischofsheimer Schlosshotel, nun musste der Wiener Geschäftsführer, in dessen beruflicher Vita unter anderem das "Grand Tirolia Resort" in Kitzbühel und das Berliner "Adlon" aufgeführt werden und der viel berufliche Erfahrung in Unternehmensberatung und Controlling hat, die Segel streichen. Am vergangenen Samstag fand die letzte Hochzeitsfeier statt.

"Ich habe in den letzten Monaten alles versucht, um die Arbeit im Schlosshotel fortführen zu können", erzählt Engel, der einen Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt hat. Im Gespräch nimmt der 46-Jährige, für den es die erste Insolvenz sei, kein Blatt vor dem Mund und erzählt, dass ihm bei den Pachtverhandlungen Umsatzerwartungen genannt worden wären, die mit dem aktuellen Zustand des Hotels niemals zu erreichen seien. Aber Engel ist auch selbstkritisch und erwähnt, dass er "vielleicht zu früh in zu viel Personal investiert habe." Und ähnlich wie sein Vorgänger bemängelt er die fehlende Laufkundschaft und eine ungünstige Lage, die Voraussetzung für einen Basisumsatz seien. Hinzu kamen hohe Nebenkosten im ersten Jahr.

Hintergrund 2013 betitelte die RNZ es als "gastronomisches Flaggschiff des nördlichen Kraichgaus". Damals verabschiedete sich nach zehn Jahren und auslaufenden Pachtvertrag Heike Schnur, Schlossherrin und Küchenchefin, aus dem Schlosshotel. Vier Jahre später erlitt das "Flaggschiff" unter dem damaligen Pächter und vielfach prämierten Sternekoch Jörg Glauben Schiffbruch. Insolvenz war die Ursache für die Schließung. Bereits sein Vor-Vorgänger hatte im Jahr 2000 nach umfangreichen Umbauten mit dem eröffneten Schlosshotel wirtschaftlich kein Glück gehabt. Im März 2018 feierten der neue Pächter Matthias Engel und Schloss-Eigentümer Heinrich Schäfer mit Feuerwerk und viel Optimismus den Neustart der Nobelherberge. (bju)

"Vielleicht habe ich den Standort Neckarbischofsheim und den Bekanntheitsgrad des Schlosshotels überschätzt", sagt Engel. Bei einer Führung durch das 30 Zimmer zählende Hotel mit gleichzeitig über 100 Sitzgelegenheiten im Restaurantbereich und zusätzlich auf der Terrasse, möchte der zweifache Familienvater einige Kritikpunkte aufzeigen. So hätte beispielsweise der optisch alles andere als ansprechende Teppichboden genau wie das rustikale Mobiliar schon bessere Zeiten gehabt. Am schlimmsten sei aber die Küche, in dem unter anderem ein Kühlhaus schon länger seinen Geist aufgegeben habe und er gezwungen war, einen externen Kühlwagen eines Getränkehändlers für verbleibende Veranstaltungen zu mieten.

Etwas anders sieht es Heinrich Schäfer, den die RNZ mit den Aussagen Engels konfrontiert hat. "Seit März 2019 sind die Pachtmieten ausgeblieben, sodass ich nach den üblichen gerechtfertigten Mahnungen die fristlose Kündigung aussprechen musste." Das Schlosshotel habe er damals in einem einwandfreien und funktionstüchtigen Zustand übergeben. Und wie es üblich sei, so Schäfer, müssten bestimmte Reparaturen vom Pächter übernommen werden. "Eines der vorhandenen Kühlhäuser ist übrigens noch intakt."

Gleich zu Beginn habe Schäfer, der mit dem Michelfelder Schlosshotel ein weiteres Objekt besitzt, Geld und Energie ins Neckarbischofsheimer Haus gesteckt. Über den Zustand der Küche bei der Übergabe sei er entsetzt gewesen. Dabei startete Geschäftsführer Engel im Frühjahr 2018 vielversprechend, wenn auch mit Blick auf die zukünftigen Kosten nicht berauschend.

Zusätzliche Motivation gab es zwar durch die Bewertung in "Der große Guide 2019" mit drei Kochhauben für das Restaurant und vier Sterne für das Hotel, aber bereits zu diesem Zeitpunkt musste Engel aufgrund der Umsatzprognosen mit der Reduzierung des Personals beginnen. "Ich war permanent vor Ort, hatte mir hier im Hotel ein Zimmer zum Schlafen eingerichtet, einen Leihkoch engagiert und gerade mal drei Tage Urlaub gehabt", erzählt er. "Ende Mai habe ich Herrn Schäfer eine auch von der Bank realistische befundene und genehmigte Lösung aufgezeigt, denn ich war zu dem Zeitpunkt weiter von dem Schlosshotel überzeugt. Aber so war das nicht mehr möglich. Im Juni habe ich nur noch das Hotel geführt." Sehr viel Eigenkapital sei geflossen, auch weil Engel sich einiges von dem Schlosshotel erhofft hatte. Die Nähe zu Sinsheim mit seinen Attraktionen wie Stadion, Technik-Museum oder Badewelt. Dann Tagungen und Familienfeiern, auch weil im gegenüber liegenden Rittersaal des Alten Schlosses geheiratet werden kann. Von der Heilbronner Buga habe der Geschäftsführer gar nicht profitieren können. Es seien nur 20 Zimmer deswegen gebucht worden.

Durch ihn habe auch Bürgermeisterin Tanja Grether von der Schließung erfahren, berichtet Schäfer. "Einfach schade, weil aus städtischer Sicht das Schlosshotel ein wichtiger touristischer und gastronomischer Faktor ist", sagt Grether. Doch auf dem früheren Adelssitz derer von Helmstatt wird schon wieder klar Schiff gemacht. Schäfer hat bereits Kontakt mit interessierten potenziellen Pächtern aufgenommen. "Eine gutbürgerliche Küche ist auf jeden Fall geplant", verrät er. Eins ist damit auf jeden Fall sicher: Das Schlosshotel wird nicht untergehen und die Segel werden neu gesetzt.