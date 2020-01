Eppingen. (isi) "Wir freuen uns sehr, dass wir auch an unserem neuen Standort in der Ludwig-Zorn-Straße 10 als Spielstätte für das Internationale Theaterfestival ,Imaginale‘ fungieren dürfen", sagt Theaterleiterin Heidi Callewaert-Zotz: Vom 30. Januar bis zum 9. Februar ist das Eppinger Figurentheater einer von sechs Austragungsorten für das hochrangig besetzte Festival, das alle zwei Jahre städteübergreifend in Baden-Württemberg stattfindet. Außer in Eppingen spielen die internationalen Ensembles in Stuttgart, Heilbronn, Mannheim, Schorndorf oder Ludwigsburg.

Den Auftakt in Eppingen macht das "Teatro Matita" mit "Happy Bones" am Freitag, 31. Januar, 20 Uhr. Mit schwarzem Humor, einem kleinen Sarg, einem mürrischen Stoffpanda und einer unglaublichen Portion Fantasie erweckt Matija Solce die Charaktere seiner Figuren zum Leben und lässt sie über die Einsamkeit fabulieren. Vor und nach der Vorstellung können die Besucher "Josy" im Foyer begegnen. Die Figur der deutsch-französischen "Kompanie 1/10" ist klein, wissbegierig und immer daran interessiert, die Welt von oben zu betrachten.

Hintergrund Drei Workshops ergänzen das Programm der "Imaginale": Am Samstag, 2. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr, können Kinder, passend zum Schneewittchen-Stück, Märchenfiguren aus Knete herstellen. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 29. Januar. Am Sonntag, 9. Februar, können von 16 bis 17.30 Uhr in einem Malkurs Sandbilder entstehen. Anmeldeschluss am Mittwoch, 5. Februar. Kursgebühr jeweils zehn Euro inklusive Material. Erwachsene erhalten Einblick in das Spiel einer Fadenmarionette am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 17 Uhr (mit einer Stunde Mittagspause). Kursleiterin ist Therese Alice Gottschalk vom Fab-Theater Stuttgart, die einfache Marionetten mit den Kursteilnehmern bauen und die Bewegungsmöglichkeiten von Material und Objekten an Fäden ausprobieren wird. Kursgebühr: 60 Euro inklusive Getränke; Anmeldeschluss: 29. Januar. (isi)

"Paper Cut" heißt das Objekt- und Musiktheater von Yael Rasooly am Samstag, 1. Februar, 20 Uhr. Fantasie und Realität prallen aufeinander, wenn eine Sekretärin nach Büroschluss an ihrem Arbeitsplatz bleibt und sich in eine glamouröse Welt hineinträumt, was jedoch schnell zu einem Albtraum werden kann. Im Anschluss daran spielt Jule Bröker "It’s Your Choice", ein Stück darüber, wie wenig man zum Glücklichsein braucht. Nach dem Doppelprogramm unterhalten Ralf Baumgärtner und Ursula Nissen mit Piano und Schlagzeug die Gäste musikalisch zum Ausklang des Abends.

Märchenhaft wird es am Sonntag, 2. Februar, 15 Uhr: "Einmal Schneewittchen, bitte" heißt das Gemeinschaftsstück der beiden Berliner Theater "Anna Rampe" und "Zitadelle". Ein wunderschöner Prinz, eine Prise Märchenmedizin, verrückt-entzückende Zwerge und ein sprechender Spiegel werden Kinder ab vier Jahren für eine knappe Stunde unterhalten. Das Stück wurde mit dem "Ikarus 2018" für herausragende Theaterinszenierungen für Kinder ausgezeichnet.

Eine Mischung aus Tanz, Pantomime und Figurenspiel vereint die spanische "Compania Zero en conducta" mit ihrem Stück "Brigittes letzter Tanz" am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr. Brigittes Erinnerungen sind schwarz-weiß, und fragt man die Frau im Rollstuhl, wie alt sie ist, antwortet sie: "Zu viele Jahre und noch ein paar mehr." Und doch ist ihre Geschichte noch nicht auserzählt: An ihrem vermeintlich letzten Tag will sie noch einmal alles überflügeln und eine Geschichte bieten, die mit Worten nicht zu erzählen ist.

Zum Abschluss der "Imaginale" dürfen sich die jungen Gäste noch einmal freuen: "Kreise" heißt das Familienstück des Helios-Theaters aus Hamm, das am Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr, gezeigt wird. Der Kreis des Lebens ist zugleich ein Freundeskreis, ein Familienkreis oder ein Umkreis und läuft um die Jahreszeiten genauso wie um das Planetensystem. Was ist der Lauf der Zeit, wie entsteht die Welt oder wie beginnen Geschichten – all das wird in dem Stück für Kinder ab zwei Jahre erklärt.

Info: Details zu den Kursen erhalten Interessierte unter www.eppinger-figurentheater.de; Karten für Erwachsenenstücke kosten 19 Euro, für Kinderstücke sieben Euro und sind erhältlich per E-Mail an karten@eppinger-figurentheater.de