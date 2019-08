Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Eine Hexe im Dorf - diese Vorstellung war den Bewohnern Gemmingens vor gut 450 Jahren ein Gräuel. Ein dunkles Kapitel in ihrer langen Geschichte beleuchten die Theaterbegeisterten des Fördervereins 1250 Jahre Gemmingen in ihrem Stück um den Gemminger Hexenprozess anno 1563. Und treffen mit ihrem Historienspiel den Nerv der Zuschauer: Die beiden ersten Vorführungen sind bereits ausverkauft, nur für die Zusatzvorstellung am Sonntag, 15. September, gibt es noch Karten.

Bei ihrer ersten Kostümprobe kamen die Laienschauspieler kräftig ins Schwitzen. Die Roben saßen fast schon perfekt, aber die sommerlichen Temperaturen ließ es den Schauspielern auch in den Abendstunden in ihren groben Leinenbeinkleidern und -röcken heiß werden. Bei der Ausstattung mit zeitgemäßen Kostümen halfen die Zwingenberger Schlossfestspiele, deren Gewandmeisterin Friedericke von Drewitz in Gemmingen wohnt und sich um das Einkleiden und Ändern der Gewänder kümmert. "Die groben Strukturen der Stoffe geben aus der Ferne für das Publikum ein besseres Bild", erklärte die Kostümbildnerin ihre Auswahl für die Bekleidung der Bauern. Seit fünf Jahren ist sie für den Kostümfundus in Zwingenberg verantwortlich. "Sie ist ein Glücksfall für uns und unser Stück", lobt Gemeinderat Klaus Weidelich, der den Schultheiß Rüb spielt und von Amts wegen in feineres Tuch gekleidet ist.

Die von Wolfgang Ehret recherchierte Geschichte hat sich so in Gemmingen zugetragen: Anna Schwäblin, genannt Jung Anna, wurde von ihrer Nichte als Hexe betitelt. Die Tante ließ sich das nicht bieten und zeigte Margaretha Staiger wegen Verleumdung an. Dieser Streit der beiden Frauen landete vor Gericht, nahm immer größere Ausmaße an und endete schließlich für eine von beiden tödlich.

Die Fakten hat der Theaterautor Ewald Landgraf für die Bühne aufbereitet. Entstanden ist ein Stück, das fast fröhlich beginnt und immer mehr an Fahrt gewinnt. Es soll vor Augen führen, wie schnell sich Gerüchte verbreiten und was daraus für ein Drama entstehen kann. Tanja Kreisz und Sylvia Handlos führen Regie und sind mit Freude bei der Arbeit. Fehlt einer der Schauspieler, schlüpft Sylvia Handlos in dessen Rolle und liest den Text des Urlaubers. "Schau mehr ins Publikum! Du redest zwar mit deinen Kumpanen in der Wirtschaft, aber das Publikum muss dich verstehen", gibt Tanja Kreisz klare Anweisungen an die Schauspieler.

Der erste Akt spielt auf der Seebühne, der zweite im Schlosshof. Zwischendrin gibt es eine Pause zur Erfrischung und damit das Publikum von einer Tribüne zur anderen umziehen kann. Während des zweiten Akts wird die Eppinger Straße für die Durchfahrt gesperrt, damit das Theaterstück in Ruhe angeschaut werden kann.

Der Park dient als wunderbare Kulisse für den Hexenprozess. Nur wenn es in Strömen regnet, wird an dem jeweiligen Termin in der evangelischen Kirche gespielt. Denn auch hier gibt es ein bestimmtes Flair, was für das Stück wichtig ist.

Info: Karten zu fünf Euro für die Veranstaltung am Sonntag, 15. September, gibt es in Katjas Schuhecke in der Schwaigerner Straße 18 in Gemmingen. Das Mindestalter der Zuschauer ist auf zwölf Jahre festgelegt.