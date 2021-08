Heilbronn. (rnz) Die Weichenarbeiten im Bereich des Hauptbahnhofs Heilbronn dauern länger an, als ursprünglich geplant. Dies hat auch Auswirkungen auf den AVG-Stadtbahnverkehr der Linie S 4. Nachdem die Baumaßnahmen bereits in den zurückliegenden Tagen verlängert wurden und bis vergangenen Mittwoch abgeschlossen sein sollten, muss das Datum für das Ende der Infrastrukturarbeiten erneut verschoben werden. Grund dafür sind Materialengpässe. Daher dauert die Maßnahme nun bis voraussichtlich Mitte/Ende September.

Daher gilt bis auf Weiteres zunächst folgendes Ersatzkonzept für die Stadtbahnlinie 4: Die Züge müssen in beiden Richtungen die Heilbronner Innenstadt umfahren und können die Haltestellen Pfühlpark, Finanzamt, Friedensplatz, Harmonie, Rathaus, Neckarturm am Kurt-Schumacher Platz und Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz nicht bedienen. Die Züge halten ersatzweise im Heilbronner Hauptbahnhof. Züge, die planmäßig am Pfühlpark oder Hbf/Willy-Brandt-Platz enden oder beginnen, enden oder beginnen nun im Heilbronner Hauptbahnhof an den Gleisen. Zwischen Hbf/Willy-Brandt-Platz und Trappensee wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Aufgrund der eingeschränkten Gleis-Kapazitäten im Hauptbahnhof, verkehren die Bahnen der Linie S 4 mit einem etwas ausgedünnten Takt. Es kann zu einzelnen Zugausfällen kommen, wie die AVG mitteilt. Die Linien S 41 und S 42 sind von der Sperrung nicht betroffen.