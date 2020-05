Von Armin Guzy

Gemmingen-Stebbach. Nein, heute war noch niemand da. Die Morgensonne bringt die Tautröpfchen auf den Pflänzchen vor der Alten Mühle zum Funkeln, ein konkurrenzloser Hahn kräht, nach was auch immer, und unter der Kupferklappe des Briefkastens hatten wohl einigen Insekten ihr Nachtquartier eingerichtet. Heute Abend aber werden hier weniger Pflänzchen stehen, und die Insekten werden vertrieben sein – von Münzen, Scheinen oder sogar Zetteln mit Vorbestellungen, die durch den Briefkastenschlitz geworfen werden. Grete Zürn und ihre ältere Schwester Carlotta gucken regelmäßig nach – und kommen ihrem Etappenziel Tag für Tag ein Stückchen näher.

Was allerdings zunächst ein wenig verwundert. Die Alte Mühle liegt zwar idyllisch, aber eben auch recht abgelegen an einem schmalen Weg nahe der Burg Streichenberg zwischen Gemmingen und Stebbach. Ob hier wohl mehr als zehn Leute am Tag vorbeikommen? Die Frage ist schnell beantwortet, als der erste Radfahrer freundlich nickend vorbeirollt, keine halbe Minute später joggt ein Pärchen hinterher, am Ende der Biegung spaziert eine Dame mit Hund. Also doch nicht so einsam – und gut fürs Geschäft. An sonnigen Spaziergängertagen und am Wochenende muss Grete mehrmals Pflänzchen aus dem Gewächshaus holen und das Sortiment auf den Tischen vor dem Mühlentor wieder auffüllen.

"Salat, Zucchini und Tomaten sind besonders beliebt. Sonnenblumen sind auch schon weggegangen, Auberginen sind leider noch nicht so weit", zählt die 15-Jährige auf. Alles selbst gepflanzt und gezogen, und, klar, alles "bio".

Alle Setzlinge, darunter viele Gemüsesorten und Kräuter, alleine 250 Salate und einige Blumen, bietet Grete nun den Passanten an. Ihr "Mühlengärtle" funktioniert auf Vertrauensbasis: Jeder, der vorbeikommt, kann sich Jungpflanzen für zuhause mitnehmen – am besten natürlich gegen eine Spende. So sind inzwischen fast 500 Euro zusammengekommen.

Ist dieses Etappenziel erreicht, werden die die beiden Schwestern das Geld dann komplett dem Mukoviszidose-Verein überweisen. Und danach die nächste Etappe angehen. Die beiden sind sicher: "Das wird noch länger gehen" – voraussichtlich bis zum "natürlichen Limit", dem Winter, wenn auch im Gewächshaus wieder Ruhe einkehrt.

Davon sind die Schwestern aber gerade weit entfernt. Grete hat die schulische Corona-Zwangspause für den Aufbau ihres "Mühlengärtle"-Projekts genutzt und ist jeden Tag am Säen, Unkraut zupfen, Gießen. Die 17-jährige Carlotta paukt derweil für die nahende Abi-Prüfung, findet aber dennoch Zeit, Grete bei ihrem Projekt mit "Öffentlichkeitsarbeit" zu unterstützen und Neuigkeiten und Foto-Impressionen in den Instagram-Account einzupflegen. Die Seite ist mit dem Mukoviszidose-Verein verlinkt und zeigt auch, was das "Mühlengärtle" gerade so alles im Angebot hat.

Probleme hat anfangs weniger das gärtnerische Know-how bereitet – das hat sich Grete längst bei ihrer Mutter Britta und den Großeltern geholt –, sondern die Frage: Wohin mit all den Pflänzchen?

Inzwischen sind unzählige Blumentöpfe aus alten Blechdosen, aufgeschnittenen Tetrapacks und ausgewaschenen Verpackungen entstanden. Freunde versorgen sie mit Nachschub, und selbst auf den Friedhöfen der Umgebung wurden die pfiffigen Schwestern fündig: Bei der Grabpflege weggeworfene Plastiktöpfe dienen nun als Pflanzgefäße für Basilikum, Koriander und "Bernys gelbe Tomaten."

"Das ist viel mehr Arbeit, als wir dachten, fast wie bei einem Haustier", bekennt Charlotta lachend. Aber sie wissen schließlich auch, wofür sie gärtnern: Eine gute Freundin der Zürns leidet an Mukoviszidose, sie kennen also seit Jahren die Auswirkungen der seltenen Stoffwechselerkrankung, die vor allem die Lunge, aber auch andere Organe stark in Mitleidenschaft zieht. In ihrer Klasse habe hingegen fast niemand etwas mit dem Namen anfangen können, erzählt Carlotta. Daher geht es den Schwestern nun auch darum, die Krankheit bekannter zu machen und auf die Folgen für die Betroffenen hinzuweisen: Info-Setzlinge für den Kopf, auch die gibt es hier. Und tatsächlich klingelt auch immer wieder mal jemand und will Näheres über das Projekt erfahren.

"Wir hatten schon viele positive Rückmeldungen und gute Gespräche. Das war eigentlich nur so eine Idee. Ich hätte nie geglaubt, dass das so groß wird", sagt Grete, als sie im weitläufigen Garten sitzt. Im Hintergrund ist danach wieder er Hahn zu hören. Er kräht.