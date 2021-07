Rund 40 Besucher kamen am Dienstagabend zur dreistündigen Informationsveranstaltung in die Kraichgauhalle, einige meldeten sich zu Wort. Dabei wurde deutlich, dass es sowohl Ablehnung als auch Zustimmung für den geplanten Solarpark gibt. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Gemmingen. 16.300 Haushalte könnte ein rund 40 Hektar großer Solarpark ab dem Jahr 2024 mit Strom versorgen und der Gemeinde reichlich Einnahmen bescheren. Doch dann könnten auf den hochwertigen Ackerflächen, die hinter dem Schotterwerk und parallel zur Bahnlinie liegen, keine Lebensmittel mehr angebaut werden. Über diesen Zwiespalt diskutierten die Verantwortlichen des Projekts am Dienstag mit rund 40 Bürgern in der Kraichgauhalle. Bei einigen, die gekommen waren, handelt es sich um Gemeinderäte oder Landwirte.

Wenn man diese Fläche in einen Solarpark umwandelt und so der Lebensmittelproduktion entzieht, fördere man "im gleichen Atemzug den Brandrodungsfeldbau in Brasilien", machte der Pächter der Äcker, um die es geht, keinen Hehl aus seiner Ablehnung. Und es gab weitere kritische Stimmen, die sich beispielsweise dafür aussprachen, dass nicht die fruchtbare Lössboden-Felder, sondern Dächer von Häusern und Hallen mit Solarzellen bestückt werden. "Allein aus Dachanlagen werden wir die Energiewende nicht schaffen", entgegnete Pascal Lang, Geschäftsführer der Energiegenossenschaft Inn-Salzach.

Diese Genossenschaft betriebe den Solarpark, wenn er realisiert wird. Bürger könnten Anteile kaufen und sich so an der Finanzierung des 22 Millionen Euro-Projekts beteiligen. Dafür gehöre ihnen ein Teil der Anlage, und sie erhielten etwa vier Prozent Rendite pro Jahr, erklärte Christoph Strasser, Geschäftsführer der Firma Max-Solar, die die Anlage bauen will.

Die Idee für den Park stammt von ebendieser Firma, die auf die Besitzerin der Flächen zugegangen ist. Die Frau würde diese verpachten und könnte sich auch vorstellen, rund ein Drittel des Solarparks selbst zu betreiben. Doch dieser Aspekt sowie die Größe des Parks und die Frage, ob er überhaupt gebaut wird, sind noch nicht entschieden. Es gehe darum, die Entscheidung sachlich und transparent zu treffen, betonte Bürgermeister Timo Wolf mehrfach. Am Donnerstag, 22. Juli, soll der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss fällen.

Was außerdem bekannt ist: Die versiegelte Fläche wäre mit sechs Quadratmetern pro Hektar für Trafohäuschen recht gering. Die Anlage soll von einem Niederwildzaun umgeben sein, sodass beispielsweise Hasen darunter durchschlüpfen können. Neben Solarzellen sollen auch Energiespeicher in der Größe von zwei Übersee-Containern aufgestellt werden. Der Staub aus dem Schotterwerk sei wohl nicht besonders störend. Inwieweit die Fläche unter und um die Solarmodule landwirtschaftlich genutzt werden kann, werde geprüft.

Dass die Anlage Vorteile mit sich brächte, wurde bei der Infoveranstaltung ebenfalls deutlich. 2,6 Millionen Euro Gewerbesteuer würde sie innerhalb von 30 Jahren einbringen, hinzu kämen noch 80.000 Euro jährlich als direkte Abgabe an die Gemeinde. Das sei in etwa der Betrag, den Gemmingen pro Jahr für die Straßenunterhaltung ausgebe, erklärte Bürgermeister Wolf.

Zudem gibt es noch weitere Ideen: Die Straßenbeleuchtung und die Kläranlage könnten mit Strom aus dem Solarpark direkt versorgt werden und so Kosten sparen. Bei den Gemminger Haushalten sei dies jedoch nicht möglich. Ladesäulen für Elektroautos im Dorf wären auch möglich, erklärte Strasser. Und ein Teil der Solarenergie könne auch in Wärme umgewandelt werden und Gemmingen so über ein Fernwärmenetz versorgen, stellte Strasser eine Idee für die fernere Zukunft vor.

Manche Besucher des Infoabends zeigten sich angetan von dem Projekt. Und der Bürgermeister sagte, dass dies eine Chance sei, die sich der Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren nicht oft geboten habe. Er entscheide dies nicht alleine, doch er sei geneigt, diese Chance zu ergreifen. Für den Fall, dass der Solarpark gebaut wird, werde sich die Gemeinde eine Selbstverpflichtung auferlegen, dass es bei diesem einen Park bleibe.