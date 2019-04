Sascha Clasen, Meister für Bäderbetriebe, zieht die letzten Schrauben am Startblock Nummer sechs fest. So viele Schwimmer zogen zum Saisonstart in den ersten zwei Stunden auch ihre Bahnen im Gemminger Imre-Gutyan-Freibad. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Gemmingen. Das Thermometer zeigte acht Grad Celcius an, die Sonne schien und es wehte eine leichte Brise. Eigentlich beste Voraussetzungen für einen ausgedehnten Spaziergang mit Jacke und Schal - aber für einen Schwimmbadbesuch? Niemals? Weit gefehlt! Am Montag öffnete das Imre-Gutyan-Freibad in Gemmingen seine Pforten und startete als erstes Freibad in der Region in die neue Saison.

"Als wir beschlossen haben aufzumachen, stand im Wetterbericht, dass heute 18 bis 20 Grad werden", sagt Sascha Clasen. Doch es kam bekanntlich anders: "Am Wochenende fiel in Gemmingen noch Schnee", berichtet der Meister für Bäderbetriebe, der zusammen mit Bademeister Patrick Mach für das Bad zuständig ist.

Frische 16 Grad warm - oder kalt - ist das Wasser derzeit im Schwimmbecken. Dabei wird es aber nicht bleiben. "Wir gewährleisten 23 bis 24 Grad", betont der 27-Jährige. Über Wärmepumpen wird das Wasser in Gemmingen mit der Abwärme des Sees erwärmt.

Sechs hartgesottene Schwimmer zogen in den ersten zwei Stunden fast einsam ihre Bahnen. "Einer stand schon vor Öffnung vor der Tür", sagt Clasen. Auch Barabara Tellier gehörte zu den ersten Saisongästen. Die kühlen Temperaturen machten der Gemmingerin nichts aus. "Ich habe schon geübt", meint sie. Bereits seit Ende Februar, anfang März geht sie bei nur zehn Grad Wassertemperatur in einem See bei Zaberfeld schwimmen. "Es kostet schon Überwindung." Früher sei sie sogar am 1. Januar im Breitenauer See ins kühle Nass gestiegen. "Es ist für mich ein Immuntraining", verrät sie im Gespräch mit der RNZ.

"Es ist toll, dass Gemmingen so früh dran ist", freut sich Tellier. Sie habe sich eine Dauerkarte geholt und werde regelmäßig, vorrangig am Mittag oder in den Abendstunden, zum Schwimmen ins Freibad gehen.

Damit bereits Mitte April Badelustige ihrem Hobby im Freien frönen können, haben Clasen und Mach Anfang März damit begonnen, das Bad auf die Saison vorzubereiten. Große Schäden gab es nicht zu beklagen. "Nur die üblichen Arbeiten", meint Clasen. So wurde das Becken geputzt und Leitungen und Sanitäranlagen wieder in Betrieb genommen. 2000 Kubikmeter Wasser fasst das Becken. Bei Vollgas sei dies innerhalb von 48 Stunden gefüllt. Dieses Mal habe man sich Zeit gelassen und es mit einer Pumpe von Donnerstag bis Montag volllaufen lassen.

Eine Prognose, wie viele Besucher in den kommenden Wochen und Monaten ins Freibad strömen, wollte Clasen nicht abgegeben. "Wenn man letztes Jahr betrachtet, hatte man gedacht, es sei ein Rekordjahr gewesen. Doch am Ende war es nur ein gutes Jahr." Er hofft, dass wieder mehr Jugendliche das Freibad als Ausflugsziel wahrnehmen. "Früher war das Bad Treffpunkt Nummer eins. Man hat sich nicht mal anrufen müssen."

Mit Blick auf das Vorjahr könne im Sommer hin und wieder auch eine Schlechtwetter-Woche einsetzen. "Heiße Tage sind so eine Sache. Wenn es zwei, drei Wochen heiß ist und dann eine kalt, freuen sich die Leute wieder aufs Freibad. Letztes Jahr war es dauerhaft warm, und die Leute waren satt."

Der Gastrobetrieb im Freibad hat momentan noch geschlossen. "Sie sind aber bereit, wenn noch mehr Leute kommen", betont Clasen.

Info: Das Freibad öffnet auch über das Osterwochenende täglich von 8.30 bis 20 Uhr. Am Donnerstag ist Frühbadetag. Dann können Besucher bereits ab 6 Uhr schwimmen.