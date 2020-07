Von Friedemann Orths

Köln/Heilbronn. Fler drückt den Abzug, das Mündungsfeuer der Maschinenpistole erhellt die kahle Betonwand im Hintergrund. Loredana steht hinter einer Ledercouch, auf der sich ein weißer Löwe rekelt. Kollegah und Farid Bang stehen mit verschränkten Armen vor ihren Platin-Schallplatten, ihre Muscle-Shirts entblößen Teile ihrer durchtrainierten Oberkörper. Snoop Dogg zieht lässig an einem Joint, um seinen Kopf wabert der Rauch, durch seine Sonnenbrille blickt er in die Kamera. Alle Fotos haben etwas gemeinsam: Memo Filiz hat sie geschossen. Er ist der, der die Rapper gut aussehen lässt.

Alles beginnt mit einem spontanen Kurztrip nach Barcelona, erzählt der Heilbronner. Im Jahr 2016 markiert ihn ein Freund auf Facebook auf einen Post des US-amerikanischen Sängers, Songwriters und Produzenten Eric Bellinger. Der Grammy-Gewinner, der unter anderem Musik für Künstler wie Justin Bieber, Ashanti, Usher oder Chris Brown produziert, ist gerade in Barcelona auf großer Europa-Tournee – und auf der Suche nach einer Video-Drohne. Spontan meldet sich Filiz, der die Drohne hauptsächlich für seine Hochzeitsfotografien verwendet – und spontan sitzt er einen Tag später im Flieger in die spanische Metropole, Drohne und Kamera-Equipment im Gepäck.

Farid Bang vor einem Lamborghini Urus. Foto: Memo Filiz

"Ich habe gesagt, dass ich eigentlich Fotograf bin", erzählt Filiz. Das ist Bellinger aber egal, er will einfach nur Drohnen-Aufnahmen von seinen Konzerten haben. Seine Fotokameras soll Filiz sogar zu Hause lassen, denn Bellinger hat einen eigenen Fotografen. Bis er Filiz’ Fotos sieht. Der hat seine Kameras als Fotograf natürlich trotzdem eingepackt und seine Bilder der Tour gleich auf dem Handy bearbeitet. "Das macht meine Arbeit aus: Sie ist geil und schnell." Und dann: "Eric ist durchgedreht", sagt Filiz, und man kann die Begeisterung noch deutlich in seiner Stimme hören. Denn Bellinger ist von Filiz’ Bildern überzeugt: "Der hat gesagt ,wer bist du, was machst du?‘" – und Filiz erlebt ein unvergessliches Wochenende in Barcelona. "Ich bin zwei Tage den Bus gefahren, weil ich der einzige war, der nicht getrunken und gekifft hat", erzählt der 32-Jährige. Bellinger und seine Entourage sind begeistert, dass da "ein kleiner deutscher Junge dabei ist, der nüchtern ist und so abliefert".

Noch während Filiz sonntags im Taxi zu seinem Rückflug nach Stuttgart sitzt, ruft Bellingers Manager an. Der berichtet, dass der Star seinen eigentlichen Fotografen nach Hause schicken will, um Filiz für die restlichen zehn Tour-Tage zu engagieren. Schon zwei Tage später wird Filiz von einem Fahrer in Heilbronn abgeholt und zum nächsten Auftritt Bellingers nach Augsburg gefahren.

Filiz’ Cover für Loredanas Album „Sonnenbrille“.

"Nach der Tour drehen wir in L.A. durch", schlägt Bellinger dem Heilbronner dann vor. Er lädt Filiz für zwei Wochen in seine Heimatstadt Los Angeles ein; als Honorar gibt’s ein "MacBook" zum Bearbeiten der Fotos. "Und dann war ich in L.A., Alter", schwärmt Filiz. Dort ist er Gast in Bellingers Haus. "Das waren die zwei wildesten Wochen überhaupt", sagt Filiz mit einem breiten Grinsen im Gesicht. "Der hat ’nen Grammy-Award, 100 Goldplatten, der schreibt für die Stars." Filiz sitzt in der VIP-Loge bei einem NBA-Playoff-Spiel, in einem Baseball-Stadion, in dem Bellinger die Nationalhymne singt, immer hat er die Kamera im Anschlag.

Bei einer Spritztour in Bellingers Ford Mustang durch die sonnengefluteten Straßen der Mega-Metropole düst plötzlich ein nagelneuer Porsche GT3 vorbei: "Eric rastet aus, es ist Chris Brown", erzählt Filiz. Sofort knipst er drauf los, bearbeitet die Fotos auf dem Smartphone und schickt sie an Bellinger, der sie an den R&B-Musiker Brown weiterleitet. "Zwei Sekunden später postet Chris Brown mein Foto auf Instagram", berichtet Filiz stolz.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Las Vegas ist Filiz wenige Monate später auf der Europa-Tournee des Superstars Rihanna dabei. Er fotografiert dort für ihren Bruder, der die After-Show-Partys organisiert. Fast jeden Abend muss er sich mit Rihannas Sicherheitskräften streiten, da die ihn nicht erkennen und "den Typ mit der Kamera" nicht reinlassen wollen.

Über den Hip-Hop-Künstler Mortel gelangen seine Bilder schließlich zu Deutsch-Rapper Fler, der Filiz als Fotografen für sein neues Albumcover engagieren will. Filiz lehnt zunächst ab, da "Cover nicht so mein Ding" sind. Stattdessen schlägt er vor, Fler auf seiner kommenden Tour zu begleiten und "Behind-the-Scenes"-Fotos, also Bilder hinter den Kulissen, zu machen. Das gab es bislang im Deutschrap nicht, Filiz ist der erste, der das macht. Als Hochzeitsfotograf weiß er, wie man nicht gestellte Momente einfängt. Das Szene-Portal hiphop.de titelt kurz nach dem Tourstart "Warum du Fler aktuell bei Instagram folgen solltest" – und verweist auf Filiz’ Arbeit. Ende des Jahres 2017 lernt er eine weitere Größe des Deutsch-Raps, Farid Bang, kennen.

Mit ihm und Rapper Kollegah geht er auf die Tour des Albums "Jung, brutal, gutaussehend 3". Die Impressionen dieser Tour werden später in einem Fotobuch in einer "Special Edition"-Box des Albums veröffentlicht, als es Platin-Status erreicht. Mittlerweile sind solche Boxen zum Standard im Deutsch-Rap geworden. "Das war mein Ding, seitdem bin ich etabliert", blickt Filiz zurück.

Auf die Frage, wen er noch fotografiert hat, grinst Filiz kurz und antwortet: "Wen habe ich nicht fotografiert?" Er listet einige der bekanntesten Deutschrapper auf: Neben Fler, Farid Bang und Kollegah sind das Haftbefehl, Eno, Mero oder RIN. Und natürlich auch Hip-Hop-Legende Snoop Dogg. "Vor der Kamera hatte ich schon jeden", fasst er zusammen. Dazu gehört übrigens auch "YouTube"-Star Dagi Bee, die auf ihrem Kanal knapp vier Millionen Menschen erreicht. Filiz begleitete ihre Hochzeit auf Ibiza. "Das war natürlich die Social Media-Hochzeit überhaupt – die Reichweite danach war extrem", sagt Filiz. Momentan hat er rund 36.000 Abonnenten auf Instagram.

Die Arbeit mit den Hip-Hop-Größen läuft dabei fast immer entspannt ab. "Ich habe das Glück, dass das immer ein freundschaftliches Verhältnis ist", sagt Filiz. Alle Beteiligten freuten sich auf das gemeinsame Projekt: "Drei Tage Ibiza oder Mallorca – da ist kein Platz für schlechte Vibes." Zudem hätten die Rapper auch keine Star-Allüren und seien "alle bodenständig". "Klar, man gibt damit an, was man hat", aber am Ende "sehen das alle als Business". Gekifft oder gekokst werde nicht, Fler trinkt auf Konzerten Cognac.

Die verrücktesten Erlebnisse hatte er bei Videodrehs in Dubai, "die beamen dich in eine andere Welt – da wird geprotzt und ausgegeben": Er fuhr mit einem Rolls Royce Phantom durch die Stadt, hinter ihm zwei Lamborghinis, vor ihm ein Rolls Royce Cabrio. Ebenso im Gedächtnis geblieben ist Filiz der Besuch in Snoop Doggs Haus im letzten Jahr. Der US-amerikanische Hip-Hop-Superstar hat eine eigene Basketballhalle, ein Casino, eine Spielhalle, mehrere Musikstudios, "wie du’s dir als Kind wünscht", schwärmt Filiz. Noch 15 weitere Fotografen hätten Snoop an diesem Tag fotografiert – aber der Rapper hat nur Filiz’ Bilder bei Instagram gepostet.

Momentan wohnt Filiz in Köln, da er dort die Künstler von Farid Bangs Label "Banger Musik" fotografisch begleitet. Danach will er nach Berlin ziehen und auch wieder vermehrt Hochzeiten fotografieren. Aber planen will er nichts: "Die letzten drei Jahre waren so schnell, da hast du gar keine Zeit, dir Gedanken zu machen."