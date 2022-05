Blauer Himmel, leichte Brise und üppiges Grün in der Stadt: Auf dem Gartenschau-Gelände ist nur noch der Feinschliff zu erledigen. Am 20. Mai wird das Großereignis eröffnet. Jeder, der eine Karte hat, kann dabei sein. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Das einst düstere, zugewucherte Bachwegle ist heute eine blumenumspielte Promenade, zwischen dem historischen Bahnhof und den noch viele Jahrhunderte älteren Fachwerkhäusern ist ein kleiner See samt Holzterrasse entstanden, und das aus seinem Betonbett befreite Flüsschen Elsenz schlängelt sich sanft am Altstadtrand entlang: Die Arbeiten für die Gartenschau haben Eppingen unübersehbar und viel beachtet verändert, und zwar nachhaltig.

Dennoch sei er bei aller Freude über das Entstandene etwas angespannt, gestand Oberbürgermeister Klaus Holaschke am Donnerstag, acht Tage vor der Eröffnung der Gartenschau, bei einer Pressekonferenz. Wie viele Besucher werden kommen? Werden sie den jahrelangen personellen und finanziellen Einsatz würdigen? Und wie entwickelt sich über den Sommer die Pandemie? Die Schau war ja bekanntlich im vergangenen Jahr wegen Corona auf 2022 verschoben worden. Einige Unsicherheiten bleiben.

Die Haben-Seite ist jedoch ungleich gewichtiger: Die Lebensfreude der Menschen und der Hunger nach Veranstaltungen sind zurück, keiner der 2021 angefragten Top-Acts hat abgesagt, fast 2000 Einzelveranstaltungen sind organisiert, der Sommerflor wird gerade gepflanzt, genügend ehrenamtliche Helfer sind an Bord, und auch an Vorschusslorbeeren von vielen Seiten mangelt es nicht. Ein "wunderschönes Gelände" sei entstanden, das die ohnehin sehenswerte Altstadt wie ein grüner Bogen einfasst, befand Gerhardt Hugenschmidt, Präsident der Gartenschau-Fördergesellschaft "BW grün" das Ergebnis des größten Stadtentwicklungsprogramms der jüngeren Eppinger Geschichte. Er hat schon viele Gartenschauen begleitet, und wird auch in Eppingen das "Grüne Klassenzimmer" und den Treffpunkt Baden-Württemberg mit 26 Veranstaltungen mitgestalten. "Sie werden Botschafter für die Stadt und die Region sein", befand auch Dr. Konrad Rühl, Ministerialdirigent beim MLR.

Auf Pflanzenfreunde warten auf dem kompakten, zehn Hektar großen Gelände mannigfaltige Eindrücke: 40 Aussteller werden ihre Arbeiten auf dem Gelände präsentieren und fünf Schaugärten zu sehen sein, die den Besuchern anschauliche Tipps für den eigenen Garten geben. Schon am Eröffnungstag, am 20. Mai, messen sich sechs Nachwuchsteams des Garten- und Landschaftsbaus beim Kraichgau-Cup miteinander, und in der "Scheune Wolf" in der Altstadt geben Mitglieder des Fachverbands Deutscher Floristen bei insgesamt neun wechselnden Blumenschauen an allen 136 Tagen Einblicke in ihre Handwerkskunst.

Trotz aller floraler Vielfalt: Eine reine "Blümelesschau" wird die Gartenschau in der 22.000-Einwohner-Stadt nicht, dafür hat schon das erfolgreiche Konzept der Buga 2019 in der Nachbarstadt Heilbronn gesorgt, an dem man sich ein Stück weit orientiert hat. Und so warten neben Blumen auch viel Kunst und Kultur, Mitmachangebote, Sport- und Infoveranstaltungen, Fachvorträge zu unterschiedlichsten Themen und ein breitgefächertes Unterhaltungsprogramm auf die Besucher, beispielsweise das Comedy- und Kabarettfestival "Baden-Württemberg macht Spaß", ein Kunsthandwerkermarkt, ein Lichterfest und ein Trachtentag. Musikalische Glanzlichter werden unter anderem von Vincent Gross und Max Mutzke erwartet sowie von drei Tribute-Bands, die Hits von Queen, Phil Collins und Smokie authentisch auf die beiden Bühnen bringen. Außerdem im Programm: ein Brass-Tag, ein "Tag der Chöre", die SWR1-Disco, eine Schlagerparty und "Meilensteine der Rockmusik".

Schon kurz nach der Eröffnung wird es am 28. und 29. Mai ein "Blaulichtwochenende" geben, bei dem sich Rettungsorganisationen und Polizei mit Fahrzeugen und Vorführungen in einer Vielfalt präsentieren, die größer sein soll, als sie es beim Blaulichttag 2019 auf der Buga war. Der Hintergrund: Die Eppinger Feuerwehr feiert ihr 175-jähriges Bestehen, und die Unterstützung dafür kommt aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus.

Große Hoffnungen setzen OB Holaschke und Bürgermeister Peter Thalmann, der Betriebsleiter der Gartenschau, auf die gute Verkehrsanbindung und die günstige Lage der Stadt. Das Gros der Besucher wird aus den vier umgebenden Oberzentren erwartet, also auch aus dem Rhein-Neckar-Kreis und der Buga-2023-Stadt Mannheim. Denn bei aller Freude über den nahenden Start ist eines nicht zu leugnen: Corona hat einige potenzielle Besucher zurückhaltend werden lassen und die Werbeaktivitäten der Stadt zeitweise zum Erliegen gebracht; nur 10.000 Dauerkarten sind bislang verkauft. "Ich bin überzeugt, es wird noch einen Schwung geben", äußerte sich Thalmann optimistisch. "Bis nächste Woche haben wir 15.000", wagte OB Holaschke sogar eine konkrete Prognose und hofft, dass die Werbesaat des vergangenen Jahres doch noch aufgeht.