Eschelbronn. (rw) "Eine gute Nachricht für die Familien" nannte Bürgermeister Marco Siesing die Entscheidung des Gemeinderats, in den bevorstehenden Sommerferien eine Ferienbetreuung für die Vorschul- und Grundschulkinder unter Federführung der Gemeinde einzurichten.

Anbieten müsste die Verwaltung den Service nicht, denn Ferienbetreuungen sind eine freiwillige Maßnahme, für die es vom Gesetzgeber keine Verpflichtung gibt. In einigen Umlandgemeinden wird das allerdings schon seit Längerem praktiziert, und auch im Schreinerdorf wurde das Thema vor zehn Jahren schon einmal diskutiert, aber damals nicht mehr weiterverfolgt. Dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler doppelt so lange Ferien haben, als deren Eltern Urlaubstage zur Verfügung stehen, entsteht bei vielen Familien ein Problem in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, müssen die Eltern viele Urlaubstage aufwenden, um ihre Kinder in den schul- und betreuungsfreien Zeiten zu beaufsichtigen.

Eine vom Hauptamt organisierte Umfrage bei den Eltern ergab einen grundsätzlichen Bedarf. Vor allem zu Beginn und am Ende der Sommerferien können die Eltern Unterstützung in Form von Ferienbetreuung brauchen, wie die Umfrage ergab. Nun soll in einer Testphase die Ferienbetreuung erstmals eingerichtet werden. Allerdings nicht in der gesamten Ferienzeit, sondern nur zweieinhalb Wochen lang. Der Zeitraum erstreckt sich vom 29. Juli bis zum 13. August. Es werden dadurch Personalkosten in Höhe von rund 1500 Euro zuzüglich Material-, Verpflegungs- und Programmkosten entstehen, die durch die Betreuungsgebühren und durch einen Zuschuss der Gemeinde gedeckt werden sollen.

Die beiden Mitarbeiterinnen aus der Kernzeitbetreuung Karin Friedel und Esther Schort haben sich grundsätzlich bereiterklärt, die Betreuung von maximal sechs Stunden täglich von Montag bis Freitag anzubieten. Bei einer Mindestanmeldezahl von fünf Kindern und der Betreuungshöchstzahl von 15 Kindern ist die Buchung des Angebots zunächst nur wochenweise möglich und nicht nur an einzelnen Tagen.

Als Gebühren hat die Verwaltung 50 Euro für das erste und 30 Euro für jedes weitere Kind veranschlagt. Die Gebühren für die erste halbe Woche der Betreuung werden dabei nur anteilig berechnet.

Ohne Gegenstimme stimmte der Gemeinderat der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise zu, denn die Ferienbetreuung sei eine sinnvolle Lösung für Eltern und Schüler, hieß es aus dem Gremium. Unter anderem würden die Eltern nicht vor dem Problem stehen, in den Sommerferien weitere Urlaubstage oder sogar unbezahlten Urlaub nehmen zu müssen. Nun will man die Anmeldungen abwarten, die auch von der weiteren Pandemieentwicklung abhängig sein werden.