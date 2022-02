Von Roland Wolf

Eschelbronn.Beim Einbringen des Haushaltsentwurfs 2022 im Gemeinderat betonte Bürgermeister Marco Siesing, dass das Planwerk erneut unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie steht und dass aufgrund der Langzeitwirkungen der zahlreichen staatlichen Maßnahmen eine verlässliche Prognose kaum möglich sei. "Wir erleben noch immer eine Krise ohne Beispiel nicht nur für die Finanzen, sondern vor allem für die Menschen, für das soziale Miteinander und für die so wichtige Bildung", sagte der Bürgermeister.

In Krisenzeiten müsse man investieren, um der Wirtschaft zu helfen und als Gemeinde gestärkt aus schwierigen Zeiten hervorzugehen. Daher wird beispielsweise mit einer Million Euro so viel wie noch nie in Eschelbronn für die Straßensanierungen ausgegeben. Mit dem Vollausbau eines Teilstücks der Schulstraße soll im März begonnen werden.

Die "Stegstrecker" bekommen auch einen neuen Steg über die Schwarzbach beim Kleintierzüchterheim. Der Alte ist zu schmal und weist einige Mängel auf, der Neue soll deutlich breiter werden und auch einen Beitrag zum Hochwasserschutz liefern. Die Quell-Leitung bei der Hetzenlochquelle muss erneuert werden, Planungskosten für das von der Gemeinde erworbene Areal in der Bahnhofstraße fallen an, und die Sanierung der Sport- und Kulturhalle ist ein weiterer dicker Brocken. Insgesamt muss der Gebäudebestand der Gemeinde sowie Straßen, Wege und Plätze erhalten werden. Für derartige Projekte sind Ausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro aus dem Finanzhaushalt vorgesehen.

Aber trotz der hohen Investitionen wird die Gemeinde im Jahr 2022 – zum achten Mal in Folge – ohne neue Kredite auskommen und stattdessen Schulden abbauen. Die Altschulden werden bis zum Jahresende auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 396 Euro zurückgehen, was deutlich unter dem Landesdurchschnitt von rund 784 Euro liegt. Für die angestrebte Generationengerechtigkeit sei dies ein positives Signal – und falls die Entwicklung so weitergeht, könnten auch in Zukunft größere Investitionen in die Infrastruktur angegangen werden.

Jahr für Jahr müsse man sich bei der Aufstellung des Haushalts die Frage stellen, wo die Gemeinde steht, wo sie hin will und wie sie die angestrebten Ziele in einer sich immer schneller wandelnden Welt erreichen kann. Welche Einrichtungen mit welchem Standard werden benötigt, um die Herausforderungen der Zukunft zu bestehen und dem Bürger weiterhin ein attraktives, lebens- und liebenswertes Eschelbronn bieten zu können, fragte der Bürgermeister.

Das Haushaltsjahr könne mit einer erfreulichen Entwicklung des Anlagevermögens und der Kassenlage in Angriff genommen werden. Der Bürgermeister fordert dazu auf, zukunftsgerichtet zu denken und Traditionen und Werte zu bewahren. Dies sei die Aufgabe der kommenden Jahre. Siesing hofft, dass alle geplanten Projekte zügig umgesetzt werden können und dafür auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Bund und Land kämen dabei wichtige Schlüsselrollen zu.

Abseits der Corona-Pandemie dürfe man andere entscheidende Fragen nicht vergessen: Den Strukturwandel in der Automobilindustrie, die Energiewende oder Deutschlands digitalen Rückstand in der Welt, um nur drei Beispiele zu nennen. Konkret für die Gemeinde Eschelbronn nennt Siesing die Themen Digitalisierung in der Bildung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, den Ausbau der elektronischen Verwaltungsleistungen, die Verkehrsinfrastruktur, das Ortsbild, die Förderung des Tourismus sowie den Klimaschutz als Schwerpunkte in den kommenden Jahren.

Der Haushaltsentwurf wird auf der Sitzung im Februar beraten, und im März ist die Verabschiedung im Gemeinderat geplant.