Eppingen. (RNZ) Zwei noch nicht ermittelte Täter haben am Samstag gegen 23 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle Eppingen-West einen 17-Jährigen mit der Faust in den Kopfbereich geschlagen. Hierbei erlitt der Jugendliche eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Rötungen im Gesicht.

Offenbar waren die zwei mutmaßlichen Täter in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen entwickelte sich im Anschluss an den Nachtumzug in Eppingen zwischen dem 17-Jährigen sowie den bislang unbekannten Jugendlichen zunächst eine verbale Streitigkeit, welche anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung endete. Alarmierte Sanitäter versorgte den 17-Jährigen vor Ort. Die mutmaßlichen Täter flüchteten unerkannt in Richtung Stadtgebiet.

Zeugenangaben zu Folge soll es sich hierbei um einen etwa 16 bis 17 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Jugendlichen mit osteuropäischem Phänotyp gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er blonde Haare, ein Basecap sowie eine schwarze Jacke der Marke "Alpha Industries". Eine weitere Person wird als etwa 18 bis 19 Jahre alt und mit südländischem Phänotyp beschrieben. Er soll schwarze Haare, eine schwarze Jacke, Bluejeans sowie ein Basecap getragen haben.

Die Bundespolizei, Telefon 07131/888-2600, ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.