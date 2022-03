Von Armin Guzy

Eppingen. Der Investor hat es offenkundig eilig und möchte im kommenden Jahr bereits die ersten Wohnungen verkaufen – und auch der Gemeinderat forciert das Tempo. Für den Bau einer dreigeschossigen Anlage mit 45 betreuten Wohnungen für Senioren hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung einstimmig beauftragt, einen Durchführungsvertrag mit der Paulus Wohnbau GmbH aus Pleidelsheim zu unterzeichnen, und hat außerdem den in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgelegten planungsrechtlichen Bestimmungen zugestimmt. Kritische Anmerkungen gab es aber trotz der Einstimmigkeit.

Sie habe "ein komisches Gefühl", weil in den Planungsunterlagen für Haus III weder ein Treppenhaus noch ein Fahrstuhl erkennbar sei – und das bei einer Seniorenwohnanlage, äußerte sich Anna Mairhofer (Grüne). Und Jörg Haueisen (FBW) forderte, den Begriff "Senioren" im Vertrag genauer zu definieren. Da es zum Zeitpunkt der Sitzung, in der ja über den Durchführungsvertrag entschieden wurde, zu spät für eine entsprechende Änderung war, beziehungsweise sich dann der Satzungsbeschluss verzögert hätte – siehe oben –, soll die "Senioren"-Definition nun per Grundbucheintrag erfolgen. Bürgermeister Peter Thalmann sicherte zu, das in die Hand zu nehmen. "Ich werde mir das genau anschauen. Vorher geht der (Vertrag) nicht raus", versprach er.

Wie berichtet, will die Paulus GmbH auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Lampert in der Orchideenstraße eine Wohnanlage aus drei verbundenen Häusern samt Tiefgarage bauen. In den Erdgeschossen sollen dabei Wohnungen, Gemeinschafts- und Verwaltungsräume entstehen, in den Obergeschossen ausschließlich Wohnungen. Die drei Baukörper sollen durch gläserne Elemente verbunden werden, an denen sich allerdings das Landratsamt stört, weil sie, zumindest in der geplanten Form, eine Gefahr für Vögel darstellen.

Der Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Paulus GmbH soll nun die Details des Bauvorhabens regeln. Darin verpflichtet sich der Investor unter anderem, das Gärtnereigebäude auf eigene Kosten abzureißen, Bauschutt und Aushubmaterial fachgerecht zu entsorgen, auch falls dieses belastet ist, spätestens ein Jahr nach dem Erteilen der Baugenehmigung mit dem Vorhaben zu beginnen und dieses spätestens nach zwei weiteren Jahren fertiggestellt zu haben. Wird auch nur eine der Fristen nicht eingehalten, droht die Stadt mit der Aufhebung des Bebauungsplans. Die Stadt fordert außerdem Einsicht in sämtliche Dokumente, die das Bebauungsplanverfahren betreffen, und die Finanzierungsbestätigung einer Bank für die gesamte Baumaßnahme. Der Investor ist in Eppingen bereits bekannt: Er hat in der Waldstraße drei große Wohngebäude gebaut und plant in der Ludwig-Zorn-Straße weitere 32 Wohneinheiten.

Dass es in der Orchideenstraße zu Verzögerungen kommen könnte, darf bezweifelt werden. Der Investor scheint großes Interesse an einem schnellen Bau zu haben, und die Stadt räumt ihm "zur Beschleunigung" im Durchführungsvertrag ein, einen Antrag nach Paragraf 33 Baugesetzbuch zu stellen, wodurch er mit den Arbeiten bereits beginnen könnte, selbst wenn der Bebauungsplan noch nicht aufgestellt ist – auf eigenes Risiko natürlich. Im Vorhabensvertrag ist außerdem geregelt, dass etwa 40 Prozent der Dachfläche mit Fotovoltaik-Modulen zu bestücken ist. Der Regionalverband Heilbronn-Franken sieht in seiner Stellungnahme zum Vorhaben zwar "erhebliches energetisch nutzbares Dachflächenpotenzial" und hätte sich daher mehr als 40 Prozent gewünscht, die Stadt sieht aber davon ab, weil, wie es in der Begründung heißt, "die Planung bereits weit fortgeschritten ist und dies sowohl Änderungen bei der Vorhabenplanung als auch eine erneute öffentliche Auslegung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bedeuten würde". Auch die maximale Traufhöhe wurde nicht festgelegt, um "Spielräume offenzuhalten".

Bürgermeister Thalmann vergaß in der Gemeinderatssitzung auch das nicht zu erwähnen: "Wir haben den Vorhabenträger auf vergangene Starkregenereignisse hingewiesen." Bekanntlich war es in der Nordstadt in den zurückliegenden Jahren wiederholt zu Überflutungen gekommen, beim bislang schwersten Ereignis waren im Juni 2016 annähernd 80 Keller, Garagen und Souterrain-Wohnungen überflutet worden.