Eppingen-Richen. (apo) Zum Abschluss des Jubiläumsjahres wurde die Stebbacher Straße ein vorerst letztes Mal zur Feiermeile. Neben der Burgberghalle malten Laser blühende Landschaften in die Natur. Fast mystisch formierten sie sich zu grafischen Mustern, blitzten grell im Millisekundentakt durch die Dunkelheit. Mehr als 500 Gäste, von denen einige sogar aus Frankreich, England und Amerika angereist waren, ließen sich das farbenfrohe Spektakel nicht entgehen und verfolgten an leuchtenden Würfeltischen die Bildershow, die an der Hallenwand einen Rückblick auf die Veranstaltungen des Jahres gab.

"Die Jubiläumswochen waren der Renner", sagt Michael Leyrer, der bei jeder Veranstaltung aktiv mit dabei gewesen war. Die Antwort auf die Frage, was für den Einzelnen am schönsten war, fiel niemanden leicht. Für Manfred Bieberle war es zum Beispiel der Auftritt von Comedysternchen Mirja Boes. Für Doris und Heinz Nopper der Festakt und das Jahrgangstreffen, für andere wiederum der große Festumzug, der sich im Sommer über drei Stunden durch die Straßen zog. Lob und Anerkennung gab es zudem für die neue Chronik, die unter Federführung von Stadtarchivarin Petra Binder entstand und einen detaillierten Überblick über Geschichte und Gegenwart des Dorfes gibt.

Einen enormen Andrang an Besuchern verzeichnete auch der historische Handwerkermarkt, bei dem in den Straßen und Gassen dörfliches Leben gezeigt wurde. Eisen schmiedete im Feuer, Stein auf Stein entstand ein Ziegeltor, Seile wurden gedreht, Bürsten geknüpft und überall nach alter Manier gewerkelt. Passend dazu zogen Musikanten trommelnd, flötend und zupfend durch den Ort. Im Bach wurden Kartoffelsäcke gewaschen, auf der Wiese Wäsche gebleicht und dazwischen schnatterten immer wieder die Gänse. Wegelagerer lümmelten bereits am Mittag, müde von der "Sauferey" auf der Wiese und der goldgelbe "Met" floss in Strömen.

Mehr als zwei Jahre hatte sich der Heimatverein auf die Veranstaltung vorbereitet, um geeignete Akteure zu finden. "Die Zusammenarbeit und der Teamgeist im Jubiläumsausschuss war super", sagt Michael Meny vom Heimatverein rückblickend. Ein solcher Kraftakt hinterlässt Spuren.

Dass der Zusammenhalt im Ort besser geworden sei, ist am Silvesterabend immer wieder zu hören. Für viele könnte die Party jetzt einfach noch ein bisschen weiter gehen und trotz des Zeit- und kräfteraubenden ehrenamtlichen Engagements ist von Müdigkeit nichts zu spüren. Für Oberbürgermeister Klaus Holaschke ging mit der Abschlussparty ein ganz besonderes Jahr" zu Ende. Er lobte das bürgerschaftliche Engagement: "Hut ab, was Richen hier geleistet hat." Ortsvorsteher Giselbert Seitz freute sich über die Vielzahl der Gäste, die nach dem Feuerwerk, von "Gloryfire" bis weit nach Mitternacht friedlich miteinander feierten. Dem Jubiläumslogen "Richen richtig lebendig" wolle man auch künftig gerecht werden.