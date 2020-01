Das Neubaugebiet „Wolfsgasse II“ soll an das bereits bebaute Areal „Wolfsgasse“ am Ortsrand von Elsenz anknüpfen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Kaum waren die zwölf Bauplätze Mitte 2017 auf dem Markt, da waren sie auch schon wieder weg: Kein Jahr hat es gedauert, um das knapp 6600 Quadratmeter große Neubaugebiet "Wolfsgasse" in Elsenz zu besiedeln. Die große Nachfrage konnte damit aber nicht vollständig befriedigt werden, und das obwohl der Eppinger Stadtteil mit seinen 1860 Einwohnern zwar idyllisch gelegen ist und mit seinem See punkten kann, aber dennoch bekanntlich durch seine miserable Datenverbindung nicht eben die beste Wohnortwahl ist. Nun aber ist auch in Elsenz schnelles Internet in Sicht, und die Nachfrage nach Bauplätzen ist laut Auskunft der Stadtverwaltung weiterhin hoch. Abhilfe schaffen soll nun das Gebiet "Wolfsgasse II" – mit Platz für etwa 44 Wohnhäuser.

Kurz vor knapp hat der Gemeinderat nun das von Stadtverwaltung und Ortschaftsrat vorgeschlagene Bebauungsplanverfahren einstimmig auf den Weg gebracht, mit dem das 3,4 Hektar große Gebiet östlich des Friedhofs in möglichst kurzer Zeit zur Baureife geführt werden soll. Kurz vor knapp, weil zum Jahresende die rechtliche Grundlage für das sogenannte beschleunigte Bebauungsplanverfahren für Außenbereichsflächen nach Paragraf 13 Baugesetzbuch ausgelaufen war. Verfahren, die aber noch 2019 nach altem Recht förmlich eingeleitet werden, kommen noch in den Genuss des "Turbos", der das Verfahren um einige Monate abkürzen wird.

Das neue Baugebiet soll direkt an die "Wolfsgasse I" andocken und über die Verlängerung der Weisenbergstraße in östliche Richtung erschlossen werden. Das spare Fläche und sei außerdem sehr kostengünstig, erläuterte Stadtplaner Simon Frenger den Gemeinderäten.

Auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke warb um Zustimmung zu dem "sehr wichtigen Beschluss", der aus Sicht der Verwaltung eine Investition in die Zukunft sei, neue Perspektiven eröffne und städtebaulich die logische Fortsetzung des ersten Abschnitts sei. Überdies seien die Grundstücksverhandlungen im Vorfeld "sehr zielführend" verlaufen, merkte Holaschke noch an.

Im Gebiet "Wolfsgasse II" sollen nach derzeitigen Überlegungen überwiegend freistehende Einfamilienhäuser gebaut werden. Je nach Lage werden die Grundstücke zwischen 455 und 990 Quadratmeter groß sein. Dieses Angebot orientiere sich an der aktuellen und der prognostizierten Nachfrage, sagte Frenger.

Genau zu diesem Punkt regte sich in der Gemeinderatssitzung bereits Kritik. Bei kleineren Grundstücken seien acht bis zehn Bauplätze mehr drin, äußerte sich Hartmut Kächele (SPD) und nannte die geplanten Größen "nicht der Zeit entsprechend". Peter Wieser (Grüne) sieht die Planung zwar als "gut gemachte Arrondierung am Ortsrand", kritisierte aber dennoch den Landschaftsverbrauch. Er forderte Überlegungen zum Geschosswohnungsbau und außerdem Regelungen, mit denen die künftigen Bauherren gezwungen werden, beispielsweise eine Fotovoltaikanlage aufs Dach zu setzen oder auf Steingärten zu verzichten.

Reinhard Ihle (SPD) brachte ein weiteres Thema zur Sprache: Bei einer stetig steigenden Zahl von Autos pro Haushalt führe das schnell zu zugeparkten Straßen, warnte er. Die Quadratmeterpreise für die städtischen Grundstücke wurden in diesem sehr frühen Stadium noch nicht angesprochen. Für das Baugebiet "Westlicher Pfaffenberg II" am Rande der Kernstadt hatten sich die Gemeinderäte in nicht-öffentlicher Sitzung auf einen Quadratmeterpreis von 260 Euro verständigt.

Am Ende der Diskussion machte sich Holaschke nochmals für "ein maßvolles Wachstum unserer Flächengemeinde" stark, sagte aber auch zu, die Themen Grundstücksgrößen und verpflichtende Stellplatzzahl prüfen zu lassen.