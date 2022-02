Von Armin Guzy

Eppingen. Falls Kinder und Jugendliche wie Strom sind und sich immer den Weg des geringsten (Lauf-)Widerstands suchen, muss die Gemeinde wohl einen langen Atem beweisen, um den Schulweg sicherer zu machen. Das laut Hartmut Kächele (SPD) "schon ewig schwelende Thema" ploppte nun im Technischen Gemeinderat in Form einer Untersuchung auf, die die Stadt bei der "Bernhard Gruppe", einem Tiroler Ingenieurbüro mit der Sparte Verkehrsplanung, in Auftrag gegeben hatte. Über deren Analyse und das weitere Vorgehen wurde rege diskutiert.

Rund 2500 Schüler und Lehrer besuchen täglich den Eppinger Campus. Viele von ihnen kommen mit der S-Bahn an und laufen dann hinauf zum Schulhügel. Dass es dabei mehrere mögliche Routen gibt, die sich auch noch je nach angesteuerter Schule unterscheiden, und die Planer außerdem insgesamt neun "kritische Knotenpunkte" ausgemacht haben, vereinfacht die Planung eines sicheren Schulwegs nicht. Zu brenzligen Situationen kommt es aber immer wieder; eine Arbeitsgruppe des Hartmanni-Gymnasium hatte schon vor etlichen Wochen eine Optimierung gefordert.

Von drei möglichen Varianten, die mit unterschiedlichem Aufwand "konfliktfreier" gemacht werden können, kristallisierte sich letztlich die von der Verwaltung bevorzugte Route 2 als beste Lösung heraus. Bei dieser verläuft der Schulweg ab dem Übergang in der Bahnhofstraße über die Zeppelinstraße, dort über den Durchstich zum Kohlplattenweg, weiter zum Schmiedgrundweg und von dort zu den jeweiligen Schulen. Als kritisch sehen die Planer hier nur die Querungen am Bahnübergang und in der Bismarckstraße, als Gefahrenpunkt außerdem die schmale und schlecht einsehbare Kreuzung beim Kohlplattenweg, die in allen drei Varianten vorhanden ist. Dass es an der Treppe zwischen Schmiedgrundweg und Adolf-Vielhauer-Straße keine Rampe gibt, um ein Rad zu schieben, monieren die Prüfer neben unzureichender Beleuchtung ebenfalls bei allen drei Varianten.

Die Vorteile der Route 2: Fußgänger und Radfahrer können frühzeitig vom Kfz-Verkehr getrennt werden, und die bisher von den meisten Radfahrern genutzte kritische Route über den Kreisverkehr an der Heilbronner Straße und die vielbefahrene Waldstraße würde vermieden. Die Planer schlagen vor, die gesamte Strecke ab der Zeppelinstraße ganz oder teilweise verkehrsrechtlich zu einer Fahrradstraße umzuwidmen und mit rotem Fahrbahnbelag zu markieren. Fußgänger und Fahrradfahrer hätten dann Vorrang vor motorisierten Fahrzeugen. "Das kann nur funktionieren, wenn wir das ganz deutlich machen", befand auch Bürgermeister Peter Thalmann.

Außerdem sollen an der Querung Bismarckstraße ein zweiter Zebrastreifen angelegt und die Fahrbahn verengt werden. Mehr Straßenlaternen und ein umgestalteter Kreuzungsbereich beim Kohlplattenweg sind weitere Vorschläge der "Bernhard Gruppe". Als Gefahrenstelle wird außerdem die Vielhauer-Straße gesehen – einerseits wegen der schmalen Gehwege, andererseits wegen der vielen "Elterntaxis", die hier fahren und überdies oft auch noch die dortige Wendeplatte zuparken und Fußgänger gefährden. Aber auch die Zufahrt zu den Lehrerparkplätzen sehen die Planer als Gefahrenstelle.

Dass das vorgeschlagene Maßnahmenbündel die Sicherheit tatsächlich verbessern wird, davon sind nicht alle Ausschussmitglieder überzeugt. Knackpunkt ist ihrer Ansicht nach vor allem der für manche Schüler etwas längere Weg der Route 2. "Der Hellberg-Schüler wird weiter über die Waldstraße laufen", ist sich Jörg Haueisen (FBW) sicher. Klaus Scherer (CDU) pflichtete ihm bei und forderte zudem, "auch an die normalen Bürger zu denken" und den Verkehr nicht zu stark einzuschränken.

Ebenfalls skeptisch, ob die Schüler einen Umweg in Kauf nehmen, zeigte sich Kächele, der außerdem für den Bahnübergang Geländer vorschlug, um die Schülerströme zu lenken. Sein Fraktionskollege, Richens Ortsvorsteher Giselbert Seitz, merkte dazu an, dass in seinem Ortsteil die Wege zur Schule vorgegeben seien, und forderte dies auch für die Kernstadt. "Wenn wir den Schülern nicht sagen, wie sie laufen sollen, werden wir in fünf Jahren wieder bauen", prophezeite er, nahm, wie auch Thalmann, die Lehrer und Eltern als Vermittler von sicheren Wegen in die Pflicht und erinnerte daran, dass es auch Fehlverhalten der Schüler gebe, nicht nur der Autofahrer. "Sprecht mit den Leuten", forderte Seitz, "dann hätten wir viel Geld gespart."

Kritik an der seiner Meinung nach gefährlichen Rampenlösung äußerte Vielradfahrer Peter Wieser (Grüne): "So eine Rampe kann man auch andersrum nutzen", warnte er vor möglichen leichtsinnsbedingten Unfällen. Außerdem erinnerte er daran, dass es nicht nur zwischen Radfahrern und Autofahren, sondern auch zwischen Radfahrern und Fußgängern zu Konflikten kommen kann, vor allem, wenn die Schüler "im Pulk über die ganze Straßenbreite" laufen. Für ihn ist die Schienenquerung der "neuralgische Punkt", der unbedingt mitbedacht werden müsse, bei den Planern aber kaum zur Sprache kam. Schließlich gehe es nicht nur um einen sicheren Schulweg, sondern ganz allgemein auch um sicherere Fahrradwege in der Stadt. Und der Bahnübergang sei eine Gefahrenstelle für alle.

"Vielleicht muss man die Pläne noch etwas entrümpeln", äußerte auch Michael Mairhofer (SPD) Bedenken und sprach sich ebenfalls gegen eine Rampe an der Treppe beim Schmiedgrundweg aus. Gegen das "leidiges Thema Elterntaxis" regte Haueisen ein Durchfahrtsverbot für Autos in der Vielhauer-Straße während der Schulzeit an, ganz nach dem Beispiel der Nachbarkommune Gemmingen. Regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt wurden mehrmals gefordert.

"Die Rampe ist hiermit gestorben", beschloss Bürgermeister Thalmann als Reaktion auf die zahlreichen Einwände und auch wegen eigener Vorbehalte ("wegen 30 Metern Umweg steigt keiner ab und schiebt") und zweifelte außerdem den Sinn der angedachten Ladestationen an: "Welches Kind muss sein E-Bike an der Schule laden?" fragte er angesichts der Reichweite einer Akkuladung von 150 Kilometern und mehr. Die vorgeschlagenen Abstellboxen für die teuren Gefährte erachtet er hingegen als sinnvoll.

Am Ende der Debatte beauftragte der Ausschuss die Verwaltung einstimmig, die Pläne zu konkretisieren. Dass an der Waldstraße auch Imbissbuden liegen, die von vielen Schülern aufgesucht werden, kam nicht zur Sprache.