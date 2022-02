Eppingen. (pol/mare) Ein Medizinischer Notfall an einer Eppinger Realschule, führte dazu, dass zahlreiche Falschmeldungen an die Polizei herangetragen wurden. Das teilen die Beamten mit.

Ein 11-Jähriger geriet am späten Dienstagvormittag in einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb Rettungskräfte und schließlich die Polizei zu der Schule am Berliner Ring gerufen wurden. Der Junge wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Vorfall erreichten das Polizeirevier Eppingen zahlreiche Meldungen, dass insbesondere in den sozialen Medien von einer schwerverletzten Schülerin und der verletzten Rektorin berichtet würde. Diese Meldungen sind falsch. Bis auf den 11-Jährigen musste sich niemand in medizinische Behandlung begeben.