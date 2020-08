Von Angela Portner

Eppingen. Corona hat besonders die Hotel- und Gaststättenbranche schwer getroffen. Auch in der Fachwerkstadt kämpfen die Brüder Rame und Shaqir Shala vom Altstadthotel im Baumannschen Haus ums Überleben. Alle Zimmerbuchungen wurden storniert, der Hotel- und Restaurantbetrieb musste eingestellt werden. Wochenlang standen die zehn Zimmer im neuen Gästehaus leer. Lediglich zum Wasseraufdrehen und Abstauben wurden sie betreten. Immerhin geht es seit einigen Wochen aufwärts.

Normalerweise ist das Haus, das mitten in der historischen Altstadt liegt, in diesem Zeitraum oft ausgebucht. Im August konnten sich die Brüder immerhin über eine Auslastung von 31 Prozent freuen. Doch es wäre zu schön, wenn das so weiter gehen würde. Zwar gab es für den September bereits Buchungen, aber viele Geschäftsreisen wurden inzwischen wieder abgesagt. Es sieht mau aus. Schon der Oktober spricht eine klare Sprache: "Wir haben kaum Buchungen." Dann kommt der Winter, und wenn die Infektionszahlen weiter ansteigen, werden auch noch die letzten Gäste zu Hause bleiben.

Acht hochmodern eingerichtete Doppelzimmer, ein Familienzimmer sowie ein Außenbereich stehen den Gästen im neuen Haus zur Verfügung. Im Baumannschen Haus gibt es vier weitere Zimmer sowie einen lauschigen Innenhof mit Treppenlandschaft. In den ersten Stock geht es für alle Hotelgäste zum Frühstück. Selbstverständlich nur mit Maske. Die tragen auch die Bedienungen, die Kaffee und frische Brötchen an den gedeckten Frühstückstisch bringen. In Corona-Zeiten ist zwar die Selbstbedienung am Buffet nicht mehr möglich, doch Rame sagt: "Der Service ist gleich." Viele Gäste finden es so sogar persönlicher, und besonders in diesen schwierigen Zeiten tut man alles, was machbar ist, damit es dem Gast gut geht. Den Mehraufwand fürs Personal nimmt man dafür gern in Kauf.

Momentan können die Brüder die Umsatzverluste noch einigermaßen mit dem Restaurant ausgleichen. Das brummt in der warmen Jahreszeit, und da die Mitarbeiter in beiden Bereichen eingesetzt werden können, ist derzeit niemand mehr in Kurzarbeit. Im Winter wird das aber wohl wieder ganz anders aussehen. Kein Umsatz im Hotel, keiner im Restaurant? Das wird nicht so einfach funktionieren. Als das Restaurant im Frühjahr mehrere Wochen geschlossen bleiben musste, halfen sie sich mit einem Abholservice und erfuhren viel Unterstützung von der Stadt und ihren Stammgästen. Ob das eine Option für den Winter ist, muss man sehen. Im Notfall bliebe noch die Möglichkeit, finanzielle Hilfen beim Land zu beantragen, aber darüber möchten sie derzeit am liebsten noch nicht nachdenken: "Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen."