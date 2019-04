Eppingen. (pol/mare) Im Rahmen von Arbeiten für die Landesgartenschau 2021 in Eppingen wurde an einer Gartenlaube in Eppingen das Fehlen von zwei als Ziegel angebrachten "Neidköpfen" bemerkt. Das berichtet die Polizei.

Die Gartenlaube steht in einer Schrebergartenparzelle im Bereich Postweg/Bachweg. Die Gartenlaube ist denkmalgeschützt.

Hinweise zur Tat gibt es bislang keine. Deswegen sucht die Polizei Zeugen, die sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262/60950 melden können.