Weggepustet hat die Mehrheit im Gemeinderat den Antrag der Grünen, Geld für einen Arbeitskreis „Natur und Artenschutz“ und den Einstieg in Klimaschutzprojekte im Etat zu verankern. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Die Grünen haben am Dienstag als einzige Gemeinderatsfraktion Änderungsanträge zum städtischen Haushalt gestellt – und sind damit krachend gescheitert. Vorausgegangen war eine fast einstündige, phasenweise emotionale Diskussion. Deutlich wurde dabei, wie stark die Gartenschau 2021 Finanzen und Personal der Stadt bindet.

Die Grünen wollten 30.000 Euro für die Gründung eines Arbeitskreises „Natur und Artenschutz“ und weitere 50.000 Euro für den „Einstieg in Klimaschutzprojekte“ im Etat für 2020 verankern. „Wir haben noch kein konkretes Konzept für die 50.000“, räumte Fraktionssprecher Peter Wieser ein, als er die Anträge begründete. Zugleich unterstrich er, dass der „ambitionierte Haushalt das Machbare abbildet“ und in Eppingen beim Thema Klimaschutz bereits „vieles gemacht und einiges bewegt worden“ sei. Dennoch reiche es den Grünen nicht, das „Pflichtprogramm“ abzuwickeln, beispielsweise beim Ausgleich für neue Baugebiete.

„Wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, um eine Trendwende hinzukriegen“, darin seien sich viele Experten einig, sagte Wieser. Die Stadt könne auf ihrem Gebiet beispielsweise Inseln für die steigende Zahl bedrohter Arten schaffen. Das beantragte Geld könne nach Vorstellung der Partei etwa für Expertisen und Personal auch verwendet werden, um ein Energiemanagement bei der Stadt einzuführen. „Es braucht nicht nur die große Politik, sondern auch kommunales und bürgerschaftliches Engagement“, forderte Wieser.

Hintergrund Ohne Gegenstimme passierten die Änderungsanträge der Stadtverwaltung den Gemeinderat. Die Änderungen liegen zum Teil in der Verschiebung von Mitteln auf andere Haushaltsposten begründet. Nicht zuletzt hat aber auch das Statistische Landesamt dem Kämmerer einen Strich durch die Rechnung gemacht: Weil Eppingen laut Zensus nur 21.780 Einwohner hat – die Verwaltung selbst zählt hingegen mehr [+] Lesen Sie mehr Ohne Gegenstimme passierten die Änderungsanträge der Stadtverwaltung den Gemeinderat. Die Änderungen liegen zum Teil in der Verschiebung von Mitteln auf andere Haushaltsposten begründet. Nicht zuletzt hat aber auch das Statistische Landesamt dem Kämmerer einen Strich durch die Rechnung gemacht: Weil Eppingen laut Zensus nur 21.780 Einwohner hat – die Verwaltung selbst zählt hingegen mehr als 22.000 – gibt es auch rund 110.000 Euro weniger Geld aus Schlüsselzuweisungen. Höher angesetzt wurden beispielsweise die Ausgaben für die Sanierung des Kriegerdenkmals in Mühlbach: Statt mit rund 90.000 wird nun mit 160.000 Euro kalkuliert. Da die neuen Fenster in der Rohrbacher Grundschule noch dieses Jahr eingebaut werden können, können 30.000 Euro aus dem Etat für 2020 gestrichen werden. Die gleiche Summe wird für die Planung der Westumfahrung Richen kalkuliert, nun aber auf einer neuen Haushaltsstelle. Insgesamt verringert sich der Überschuss im Ergebnishaushalt um 211.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt summieren sich die Änderungen auf fast 400.000 Euro. Hierbei handelt es sich vor allem um Ausgaben, die vom aktuellen Haushalt in den neuen Etat übernommen werden. Die Kreditaufnahme erhöht sich leicht um 13.300 Euro auf 3,7 Millionen Euro. (guz)

[-] Weniger anzeigen

Zwar kritisierte anschließend keiner aus den anderen Fraktionen und auch nicht Oberbürgermeister Klaus Holaschke generell die Stoßrichtung der beiden Anträge, wohl aber die zu vage Formulierung und die Art, in der die Anträge gestellt worden waren. „Wir stimmen heute nicht gegen den ökologischen Gedanken“, äußerte sich ein erkennbar auf Ausgleich bemühter Reinhard Ihle (SPD) in Richtung der Grünen, aber „mir passt nicht, wie ihr das durchsetzt.“ Gleichwohl unterstützte er die Forderung nach einem Klimaschutzbeauftragten für Eppingen. Auch sein Fraktionskollege Michael Mairhofer machte eher den „Einzelvorstoß“ und das ohne konkretes Konzept geforderte und somit nicht sinnvoll eingesetzte Geld für das sich „leider“ abzeichnende Scheitern verantwortlich als die Sache an sich: „Wir waren uns einig, dass wir das gemeinsam bearbeiten“, erinnerte er, und „dazu brauchen wir erst eine Bilanz.“

Zuvor hatte schon Klaus Scherer (CDU) erst eine Auflistung der bereits laufenden Projekte und ein Konzept gefordert, über das dann der Gemeinderat befinden könne. Mittel in den Haushalt „einzustellen, damit’s drinsteht“, sei nicht der richtige Weg. Für die Freien Wähler bemängelte Jörg Haueisen, dass hinter den Anträgen „keine konkreten Maßnahmen“ stünden. „Da drin steht ’Arbeitskreis’!“ fuhr Wieser, inzwischen sichtlich enerviert, dazwischen. Auch die SPD hätte gerne einiges beantragt, sagte Hartmut Kächele, aber aus pragmatischer Sicht liege der Fokus nun mal auf der Gartenschau. „Die Manpower (der Stadtverwaltung; Anm. d. Red.) ist erschöpft, und wir greifen schon auf die Rücklagen zurück.“ Bürgermeister Thalmann und seine Abteilung hätten einen riesen Berg vor sich. „Da noch mal Personalkosten draufzusetzen, das machen wir nicht“, sagte Kächele. Ohne Konzept sei das von den Grünen beantragte Geld lediglich „Spielgeld“. Gleichwohl brauche es eine Person, die zielgerichtet für Ökologie eingesetzt werden kann: „Da müssen wir dranbleiben.“

„Wenn man’s seriös und gut machen will, muss man über eine Personalstelle nachdenken“, befand auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke, so etwas gehe nicht im ehrenamtlichen Arbeitskreis. „Wir haben das große Projekt Gartenschau. Das soll nicht alles verhindern, aber vieles ist da schon drin.“ Außerdem, erinnerte Holaschke, sei Energiemanagement bereits in der Verwaltung verankert, die Straßenbeleuchtung fast komplett auf LED umgestellt, die Stadtwerke setzten auf Blockheizkraftwerke und Fotovoltaik, und die Offenlegung des Rohrbachs sei ein Musterbeispiel für Renaturierung.

Man dürfe nicht nur an die Gartenschau denken beziehungsweise diese rein städtebaulich betrachten, entgegnete Wieser. Der Gemeinderat wälze „riesen Summen“, und nach allen Signalen aus dem Gemeinderat und den Forderungen von Wählern und Experten seien die Grünen der Meinung gewesen, dass der Antrag „gar kein Problem ist“, sagte Wieser konsterniert ob der Ablehnung. „Es geht uns doch darum, ein Konzept zu entwickeln. Alles, was wir jetzt nicht machen, fällt zehnfach auf uns zurück.“

Trotz der Zusage von OB Holaschke, die Fakten zusammenzutragen und die Rahmenbedingungen für die Stelle eines Energiemanagers prüfen zu lassen und damit zeitnah wieder in den Gemeinderat zu kommen, zogen die Grünen die zwei Anträge nicht zurück. Die vier Fraktionsmitglieder waren dann die einzigen, die dafür stimmten.