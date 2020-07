Steine schlagen in der Sommerhitze: Hasan Kastrati und Rafet Krasniqi setzen in den nächsten Wochen Sandsteinmauern mit insgesamt 170 Metern Länge am Bachwegle. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Die Sonne brennt, doch unter dem strahlend blauen Himmel stiebt es gewaltig. Dicke Luft, geschwängert von feinem gelben Sand. Hasan Kastrati lächelt, nimmt einen Stein tastend in seine großen Hände und schlägt gezielt und kräftig zu. Er scheint genau zu wissen, wo er den scharfkantigen Meißel ansetzen muss, damit der Steinbrocken am Ende die passende Größe hat. Am Bachwegle geben die Arbeiter derzeit den Ton an: wummernd, krachend, kreischend, ratschend. Insgesamt 170 Meter Sandsteinmauer müssen neu aufgebaut werden, um bei der Gartenschau die Altstadtpromenade und die parktaschenähnlich angelegten Zugänge zur Elsenz einzurahmen.

Sensibel ist der Stein. Kein Wunder, denn er hat schon eine Menge hinter sich. Die Gezeiten haben Billionen von Sandkörnern in ihm verdichtet. Eine nach der anderen Ablagerung schichtet sich mehr oder weniger fest aufeinander. Wenn Kastrati den Meißel falsch ansetzen würde, könnte der Stein splittern, statt sauber zu brechen. Doch er hat Erfahrung.

Seit 22 Jahren bringt er Natursteine akkurat in Form. Große oder kleine, längliche, quadratische, mit unebenen oder geraden Kanten. Je nachdem, wie die Mauer am Ende aussehen soll. Kollege Rafet Krasniqi ruft ihm dafür die Maße zu, rührt den dunkelgrauen Speis an und setzt die Steine mit Augenmaß aufeinander. Um ein unregelmäßiges Wanddesign zu erhalten, platziert er zwischen die gelben Sandsteine ab und an einen roten. Die beiden sind stolz auf das, was sie tun: "Für Eppingen arbeiten wir seit über zehn Jahren."

Dass die Stadt mit den Gartenbaufirmen Becker und Bietigheimer zwei "leistungsstarke Partner" hat, weiß Bürgermeister Peter Thalmann zu schätzen. Vor allem aber ist er erleichtert, dass die teilweise zähen Grundstücksverhandlungen abgeschlossen werden konnten und hinsichtlich der Baumaßnahmen jetzt alle an einem Strang ziehen. Damit steht der "Verziehung der Altstadtpromenade in Richtung Süden" nichts mehr im Weg. Mitte Juli sollen die Brücken geliefert und der Bereich für die Ausstellung der Friedhofsgärtner vorbereitet werden.

Derzeit laufen die Ausschreibungen und danach stehen die Auftragsvergaben für die Herstellung der Außenanlage des ehemaligen Gasthauses "Schwanen" an. Ebenso wie die Herstellung des Kleinbrückentorplatzes wird auch das über den städtischen Haushalt abgewickelt. Gegen Ende des Sommers wird der Handwerkerverbund "Kraichgaumeister" in Eigenregie das historische Gartenhäuschen nahe der Elsenz wieder herrichten. Ende des Jahres wäre dann der gesamte westliche Bereich des Gartenschaugeländes fertiggestellt, und spätestens im nächsten Frühjahr werden hier statt Baulärm und Staubwolken, Bienen und Schmetterlinge zu sehen sein.

Doch momentan wird auf dem Gartenschaugelände überall noch mächtig geschwitzt. Baggerschaufeln graben sich in die Erde, Wege werden geebnet und gerüttelt, Steine auf Maß geschlagen und sorgfältig an- und aufeinandergesetzt. Mindestens drei Liter Wasser brauchen die Arbeiter bei der Hitze am Tag. Die reichen gerade einmal aus, um den Staub aus der Kehle zu spülen. Haut und Haare sind dick davon überzogen. Eine Schutzmaske tragen sie nicht. "Ab und an schleppt der Chef ein paar Getränke an", sagt Krasniqi.

Den Rest bringen sie von zu Hause mit. Neun Stunden dauert ihr Arbeitstag. Drei Meter Mauer errichten sie dabei im Schnitt. Bei der Hitze zehrt die Knochenarbeit mächtig. Am Abend fallen sie todmüde ins Bett. Doch sie sind auch "total zufrieden" mit dem, was sie dann geschafft haben. "Wir machen das schon", grinst Kastrati selbstbewusst, setzt das Käppi ab, wischt sich verlegen den Schweiß von der Stirn und blinzelt dabei seinem Kollegen verschwörerisch zu – ein Team mit Ausdauer und dem richtigen Gespür für Stein.