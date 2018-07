Von Christiane Barth

Epfenbach. Die "kostenneutrale Variante", das Heimatmuseum - ein kommunales Gebäude - zu sanieren, hat keine Chance. Ein Kostenmodell, nach dem freiwillige Helfer aus der Bevölkerung mit anpacken und ein ortsansässiger Handwerker seine Leistungen "ohne Gewinnerzielungsabsicht" berechnen will, darf nicht sein. Die Marschrichtung des Bürgermeisters Joachim Bösenecker, der es in der Mai-Sitzung "darauf ankommen lassen" und diesen für die Gemeinde kostengünstigen Modus durchboxen wollte, endete vor einigen Stoppschildern. Der Gemeinderat und das Kommunalrechtsamt hoben mahnend die Finger. "Die vergaberechtlichen Vorschriften sind anzuwenden", rügt das Amt, dem die Gemeinde die Sache auf Drängen des Gemeinderats vorlegte.

Es kam zur "ausführlichen Unterredung" mit dem Leiter des Kommunalrechtsamts, wie im Laufe der jüngsten Gemeinderatsitzung bekannt wurde. Die Idee sei nicht neu, sei dem Bürgermeister dabei mitgeteilt worden. Sanierungsmaßnahmen unter dem Dirigat einer Fachfirma und unter dem Dach ehrenamtlicher Tätigkeit seien schon mehrfach durchgeführt worden, habe die übergeordnete Behörde mitgeteilt. Allerdings seien solche Vorhaben von der Aufsichtsbehörde mit einer Prüfungsbemerkung versehen worden, die darauf hinweise, dass bei ehrenamtlicher Tätigkeit keine Lohnkosten fließen dürfen - ein Knackpunkt, der zugleich das geplante Vorgehen des Bürgermeisters ausbremst. Zudem habe das Kommunalrechtsamt vor Problemen in Sachen Gewährleistungsansprüchen gewarnt und der Gemeinde den Weg von Recht und Gesetz gezeigt: Dieser führe eindeutig über eine beschränkte Ausschreibung.

Im Gemeinderat wurden nun Stimmen laut, die Maßnahme mit "ordentlichem Konzept" anzugehen. Dirk Rosenzopf vermisste konkrete Pläne für das weitere Vorgehen und regte an, den Technischen Ausschuss an den Planungstisch zu bitten. Auch wünsche er sich, dass "die Sache mit dem Zuschuss durch den Heimatverein", der sich mit 25.000 Euro an der Sanierung beteiligen wolle, "verifiziert" werde. Die Gemeinde hat unterdessen 45.000 Euro Ausgaben für die Maßnahme in den Haushalt eingestellt. Zudem sollten Zuschussmöglichkeiten vom Amt für Denkmalschutz geprüft werden, so Rosenzopf. Auch Beate Metzler-Klenk riet dazu, die Maßnahme im Technischen Ausschuss zusammen mit dem Verbandsbaumeister zu beraten.

Bürgermeister Joachim Bösenecker jedoch hielt das Sanierungskonzept, das der Gemeinde bereits "bis ins Detail" vom ortsansässigen Handwerker vorliege, für ausreichend: "Was soll denn da jetzt noch verfeinert werden?" Förderungen vom Denkmalschutzamt hielt der Bürgermeister für wenig wahrscheinlich. Gefördert werde lediglich der denkmalbedingte Mehraufwand, der mit einem Schwellenwert versehen sei - und dieser sei bei der Fassadenrenovierung kaum zu erreichen.

Manfred Hafner jedoch hakte hier mit Nachdruck ein und warnte davor, das vorliegende Leistungsverzeichnis des örtlichen Handwerkers mit der Unterschrift des Verbandsbaumeisters zu versehen und dieses dann als beschränkte Ausschreibung laufen zu lassen. "Das kann doch nicht Ihr Ernst sein", ereiferte sich Hafner. Der Bürgermeister hielt dagegen: Das Leistungsverzeichnis des Handwerkers, das dieser der Gemeinde zur Verfügung gestellt habe, solle selbstverständlich etwas modifiziert werden. "Die Mosaiksteine muss man nur neu zusammen setzen", so Bösenecker. Doch Hafner fragte sichtlich alarmiert: "Und der Handwerker hat dann die Arbeit wohl umsonst gemacht?" Bösenecker darauf: "Er wollte ja noch viel mehr umsonst machen. Es ist doch schön, dass es Leute gibt, die sich so für die Gemeinde einsetzen wollen." Hafner gab auch zu bedenken, dass dieses Vorgehen Konsequenzen für den Handwerker habe. Dessen Zahlen seien schon bekannt, im Rahmen der Ausschreibung sei es für Mitbewerber nun leicht, diese zu unterbieten.