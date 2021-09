Epfenbach. (jou) Nun ist es passiert! Was von den Anwohnenden der Spechbacher Straße prophezeit wurde, ist eingetreten: Jemand ist auf den Steinen, die seit dem Glasfaserausbau den Gehweg säumen, ausgerutscht und liegt nun im Krankenhaus. Dieser jemand ist Kuno Mocsneks Frau. Nun hat sich der Epfenbacher an die RNZ gewand, um auf die seiner Meinung nach untragbare Situation aufmerksam zu machen. In diesem Frühjahr habe die BBV den Gehweg aufgegraben, um die Kabel für das schnelle Internet zu legen. Seither ist der eh schon marode Gehweg zweigeteilt, ist die Hälfte mit Teer geflickt, auf der anderen liegt sehr grober Schotter.

Die Situation sei davor auch schon nicht gut gewesen, aber in so einem schlechten Zustand wie jetzt, war der Gehweg nicht, sagt Mocsnek. Mit dem Rollator könne man dort überhaupt nicht fahren. "Das geht bis ins Dorf rein", sagt er und fügt hinzu, dass die älteren Leute, die in der Straße wohnen, sich schon gar nicht mehr raus trauen würden. Eine Anwohnerin bestätigt die Ängste. Sie laufe schon immer auf der Straße. Doch das sei keine Lösung, da die Autos dermaßen schnell aus dem Ort hinaus fahren würden, sodass dann die Steine, die auch auf der Straße liegen, weggeschleudert würden. "Da fliegen die Steine teilweise wie Wurfgeschosse", sagt die Frau.

Mocsnek betont, dass ihm klar sei, dass es nicht überall neue Gehwege geben könne, doch vor allem mit Blick auf den Winter ist der Epfenbacher beunruhigt. Ihn stört vor allem, dass die BBV überall anfängt, die Gehwege aufzureißen und diese dann nicht mehr schließt.

"Der Schotter hat uns genauso genervt wie die Anwohner", sagt Bürgermeister Joachim Bösenecker. Dass es so lange gedauert hat, habe an der BBV gelegen. "Es gab erschreckend viele Einblasstopps", sagt Bösenecker. Diese entstehen, wenn die Kabel beim Einblasen hängen bleiben. Dann muss dort der Gehweg wieder geöffnet werden, erklärt Bernd Henkel von der BVV, der im gleichen Atemzug auch sagt, dass die Gehwege nun asphaltiert würden. Derzeit sind die Helmstadter- und die Hauptstraße dran. "Ich hoffe, dass wir bis spätestens Ende des Monats fertig sind.", sagt er. Dann würde grundsätzlich das Internet im ganzen Ort funktionieren.