Epfenbach. (cba) Das Verwarnungsgeld war nicht hoch, schmerzte aber trotzdem: Die Gemeinde fühlte sich zu Unrecht gerügt, als sie im Juni von der Bundesnetzagentur nicht nur einen Rüffel erhielt, sondern aufgefordert wurde, 55 Euro Strafe zu zahlen. Grund der behördlichen Beanstandung: Die Feuerwehr funke auf illegaler Frequenz. Bürgermeister Joachim Bösenecker war empört. Dass die Genehmigung für den Funkkanal nie beantragt worden war, habe niemand in der Gemeinde gewusst.

Unterstützung hat der Bürgermeister, seit er seinen Protest in unserer Zeitung kundgetan hat, auch von Abgeordneten des Bundestages erhalten. Und alle hätten das Unverständnis des Bürgermeisters geteilt, informierte dieser jetzt auch den Gemeinderat.

"Stephan Harbarth und Lars Castellucci haben beide erreicht, dass der Präsident und der Vizepräsident der Bundesnetzagentur zugesagt haben, künftig in solchen Fällen keine Verwarnungsgelder gegen Kommunen mehr auszusprechen", berichtet der Bürgermeister nun nicht ohne Stolz: "Damit ist genau das erreicht worden, was ich wollte. So können andere Kommunen künftig von Epfenbach profitieren."

Unterstützung bekam die Gemeinde auch in finanzieller und in flüssiger Form. MdL Hans Peter Stauch von der Afd spendete 100 Euro, MdL Albrecht Schütte ließ ein Fass Bier springen als Trostpflaster für die als ungerecht empfundene Behandlung. Denn immerhin sei die Feuerwehr ja zum Schutz der Bürger ehrenamtlich im Einsatz. "Mit den Spenden haben wir jetzt auch das Verwarnungsgeld wieder drin", freut sich Bösenecker. Denn bezahlt hat es die Gemeinde trotzdem: "Wegen 55 Euro will ich keine Gerichte bemühen."

Die Rechtslage bleibt für ihn jedoch nicht nachvollziehbar: "Wenn man brav das tut, was man von der Behörde gesagt bekommt, und dann dafür Strafe zahlen muss - das ist doch ein Unding", so der Bürgermeister.

Denn tatsächlich wies das Landratsamt der Feuerwehr Epfenbach bereits im Jahr 1997 den Lokalkanal 392 zu, auf dem diese sich bis heute intern verständigt. Dass die Gemeinde gegen das Telekommunikationsgesetz verstoßen habe, weil die Feuerwehr auf einem illegalen Kanal funkte, dafür wollte der Bürgermeister daher kein Verständnis aufbringen.

Von der Bundesnetzagentur hätte jedoch, so wollen es Recht und Gesetz, eine separate Genehmigung eingefordert werden müssen - das eigentliche Versäumnis der Gemeinde und eine Vorschrift, von der niemand im Dorf etwas wusste. Der Protest des Bürgermeisters hat inzwischen große Wellen geschlagen. Auch das Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz habe er vom Zurückrudern der Bundesnetzagentur informiert. Zudem habe die Landtagsfraktion der CDU den Arbeitskreis "Inneres, Digitalisierung und Migration" mit der Sache betraut.