Sinsheim-Steinfurt. Dort, wo es zum Biergarten geht, packt Jannis Richter gerade eine Kiste mit Teststäbchen und FFP2-Mund-Nase-Masken aus. In der Phoenix-Stube des TSV-Clubhauses richten die Mitarbeiter des Gastronomiebetriebes gerade alles für ein Testzentrum her. Diesen Montag geht es in Betrieb. Als "Drive-in" beim Sportplatz. Wer ein Corona-Testzertifikat benötigt, kann einmal um das Clubhaus herumfahren, die Scheibe runterkurbeln und sich bereit machen für den Nasenabstrich.

Richter, der Biergarten-Manager und sportliche Leiter des Vereins, sowie Vereins-Urgestein Reinhard Bayer, Geschäftsführer der Infoscan GmbH in Reihen und Vorstandsvorsitzender des TSV Phönix Steinsfurt, haben viel Motivation gezeigt, um unter dem ständig wachsenden Druck auf die Gastronomie durch die erschwerten und dauernd wechselnden Einlassbedingungen das Angebot attraktiv zu halten. So war etwa ein Winterdorf in Planung. Die Hütten im Biergarten sind aufgebaut, doch wann es stattfinden kann, steht in den Sternen. Seit wenigen Wochen liefert der Biergarten seine Spezialitäten nun auch nach Hause.

Doch nun wird neben dem neuen Liefer- und Abholservice mit dem Testangebot noch ein weiteres Geschäftsfeld aufgetan. Zehn Phönix-Mitarbeiter wurden beim Deutschen Roten Kreuz in Heidelberg professionell medizinisch geschult. Richter erklärt, warum sich ein weiteres Testzentrum in Sinsheim überhaupt lohnen soll: "Wir sind das einzige Drive-in und wollen uns durch qualitativ hochwertige Arbeit auszeichnen."

Eine Tochtergesellschaft von Infoscan, die Infodine UG, ist Betreiberin des Biergartens. Synergieeffekte gibt es beim neuen Geschäftsfeld, denn die technische Unterstützung kommt aus dem eigenen Haus. Nämlich von der Mutterfirma Infoscan, ein Digitalisierungsunternehmen. Ein Teil der Belegschaft der Firma, die rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, dürfte gleichsam auch bald zur Stammkundschaft des Testzentrums zählen. Auch für die Fußballer des größten Vereins im Ort wird die Testmöglichkeit direkt am Sportgelände wohl interessant sein, denn jetzt startet wieder das Training. Die Rückrunde steht an und in der Umkleidekabine herrscht ebenfalls die 2G-plus-Regel.

Aber die neue Corona-Verordnung, die am vergangenen Freitag beschlossen wurde, hat die Befürchtungen um leere Gasträume nun zusätzlich befeuert. "Es ist ein Irrtum zu glauben, wir hätten in Baden-Württemberg jetzt neue Regeln in der Gastronomie. 2G-plus hatten wir schon vorher, neu ist nur, dass diese Regelung nun bundesweit gilt", erklärt Richter.

Doch ginge es nach dem ursprünglichen Versprechen der Landesregierung, wäre jetzt laut deren Maßnahmenplan eigentlich wieder die "2G"-Regel angesagt, wie der 21-Jährige darlegt: Denn Stand vergangenen Freitag wurden 441 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt, "aber erst ab 450 gilt eigentlich 2G-plus"; das Sozialministerium halte trotzdem an zusätzlichen Tests fest.

Diese Widersprüchlichkeiten und Verwirrungen würden dazu führen, dass die Motivation, am laufenden Band neue Konzepte zu erfinden, um die Gaststätte am Laufen zu halten, irgendwann ausgehen, meint Richter: "Als Gastronom hat man es gerade nicht leicht, aber Verwirrung und Unverständnis gibt es ja überall – doch es ändert sich nichts."

Auch Zlatko Bejic, Inhaber des erst im vergangenen Frühjahr neue eröffneten Restaurants "s’Badische" in Steinsfurt, zittert angesichts immer neuer Zugangsbeschränkungen und sich wieder und wieder nicht erfüllender Zusagen der Politik: "Wir merken das extrem", berichtet er in einem nur spärlich besetzten Gastraum.

"Bis jetzt hatten wir die Regel, dass die Genesenen und Geimpften, wenn die Impfung oder die Erkrankung nicht länger als drei Monate zurückliegt, auch ohne Test reindurften", sagt Bejic. "Die große Frage ist, ob das jetzt bei uns so beibehalten wird oder ob die Landesregierung umschwenkt, sodass die Testpflicht nur für Geboosterte entfällt." Dies nämlich, bekennt der 45-Jährige, wäre dann wohl eine "große Katastrophe".

Bejic hatte es bislang nicht leicht mit seinem Restaurant, das er in den Räumen des früheren "Helgets" eigentlich schon im Dezember 2020 eröffnen wollte. Doch dann kam der erste Lockdown, die Eröffnung konnte erst am 21. Mai 2021 erfolgen. Die Monate Juli bis September liefen nach einer ersten Kennenlernphase gut, auch die ersten Weihnachtsfeiern waren geplant. Dann kam Mitte Oktober die "3G"-Regel, die zunächst noch keine sichtbaren Umsatzeinbußen mit sich brachte. Doch als dann "2G" und 2G-plus eingeführt wurden, begannen die Gästezahlen schnell rückläufig zu werden.

"Das Weihnachtsgeschäft war ein Totalausfall", bedauert Bejic, der den Betrieb durch Kurzarbeit aufrechterhält. Kündigungen seien keine Option, denn wenn das Geschäft wieder anzieht, muss das Personal verfügbar sein: Nun hofft die Belegschaft, dass "bis Ende Februar" wieder Normalität einkehrt. "Wenn die Beschränkungen aber bis über den März hinaus gelten, dann wird es richtig schwierig."