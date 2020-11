Von Tim Kegel

Sinsheim. Ihre Plätze sind groß und weit, sodass man sich nicht im Weg steht. Ihre Schützlinge haben Betreuungsbedarf – oder Hunger – und fragen nicht, ob gerade eine Pandemie-Bürokratie die Aktivitäten bremst. Oder ihr Hobby selbst ist eines, das man alleine oder zu zweit ausüben könnte – wenn man nur ins Vereinsheim käme. Aber ist es wirklich so? Spezial-Vereine und ihr Umgang mit der Corona-Krise.

"Lockdown im Lokschuppen" – so nennt es Jens Jochen Roth von den Eisenbahnfreunden. "Auf der Anlage dreht sich kein Rad mehr." Die beliebten Fahrtage sind abgesagt. "Frustrierend" sei das, weil der Verein rührig sei, es mit der Jugend stimme "und viele Kompetenzen verzahnt" seien. Die große Modelleisenbahn-Anlage lasse sich nur von vier Leuten starten und betreiben. Zeiteinheiten zu vergeben "bringt da nichts", sagt Roth: "zu aufwendig". Schließlich könne man "die Eisenbahn nicht draußen auf dem Gehweg fahren lassen". Auch die nächste Börse des Vereins ist abgesagt.

"Viele neue Welpen" sind beim Hundesportverein ein Problem, sagt Angelo Fiore von der Vorstandschaft. Viele Menschen hätten sich "in der Corona-Zeit einen Hund angeschafft". Den Jungtieren tut ein Rudel gut, weshalb die Anfragen für die Welpengrupppe steigen, "aber leider können wir nicht helfen", derweil die Tiere erwachsen werden. Einsteiger berät man telefonisch, so gut es geht. Die gut 60 Mitglieder des Vereins, viele davon Hundesportler, trainieren im privaten Rahmen. Prüfungen sind abgesagt. Den Vereinsbetrieb mithilfe von Zeitfenstern aufrecht zu erhalten sei aufwendig und bringe nicht viel, auch weil das Hundetraining im Notbetrieb einfacher und weniger aufwendig im privaten Rahmen möglich ist. Auch Fiore macht es zurzeit so. "Aber alles in allem fragt man sich manchmal schon nach dem Sinn", sagt er: "Unser Verein hält sich wirklich immer im Freien auf."

Zucht-Druck beim kleinen, hoch spezialisierten Aquarien- und Terrarien-Verein: "Man kann viele Arten nur bis zu einem gewissen Alter züchten", sagt Günter Klauzar, der Vorsitzende, über die Neonsalmler und Skalare, Panzerwelse, Guppys und Fächerfische der etwa 60 Mitglieder. "Aber wir müssen gewisse Stämme nachzüchten, um zeugungsfähige Tiere zu erhalten." Ein Doppel-Dilemma, ja ein drei- oder sogar vierfaches: Viele Mitglieder finanzieren ihr Hobby mit hohen Futter- und Energiekosten über den Verkauf von Nachzuchten, wissen aber zurzeit nicht, "wann sie wieder verkaufen können". Noch dazu seien viele Aquarianer "vom Alter her absolute Risikogruppe", sagt Klauzar. Immerhin schafften es die Mitglieder, das kleine Vereinsheim am Rand der Gartenstadt noch mit einigem Aufwand auszuräumen. Mit dem Ergebnis, dass Mitglieder nun viele Aquarien mit Fischen im Keller stehen haben. "Seit einem Dreivierteljahr ruht das Vereinsleben", sagt Klauzar. Vorstandswahlen gab es nicht, dafür gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Sich einzeln nach Absprache zu treffen – "wir haben’s überlegt", sagt Klauzar, "aber das war uns zu riskant."

Begrenzte Freiheit über den Wolken genießen die Leute vom Flugsportring: Zwar dürfen Sportflughäfen und Flugschulen betrieben werden, allerdings machen Auflagen die Fliegerei wenig praktikabel. Bei der Flugausbildung gilt Maskenpflicht, zweisitziges Fliegen ist möglich, wobei das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes empfohlen wird und Regeln für Ansammlungen gelten. Ebenso auf dem Flugplatz, in den Vereinsräumen und den Flugzeughallen, wo sich nur dann bis zu zehn Personen begegnen können, wenn diese maximal zwei Haushalten angehören. Die Begrenzung gilt nicht für Ansammlungen, "die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebes, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge dienen", sagt der Luftfahrtverband des Landes. Hintergrund ist, dass Piloten ihre Fähigkeiten trainieren und nachweisen müssen und hierzu technisch einwandfreies Gerät brauchen. Dies erfordert eine Werkstatt. Die "Lufttüchtigkeit" dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit.

So schildern es Benjamin Bauer und Thomas Neudel vom Flugsportring. Auf kleinster Flamme läuft der Flugbetrieb dennoch. Zum Beispiel müsse Segelflug wegen der erforderlichen Mannstärke beim Start aufwendiger geplant werden. Auch im Motorflug werden Zeiteinheiten über ein Programm gebucht. Landet Neudel auswärts, muss er dort eine Zeitschiene buchen. Die Flugleiter – unerlässlich zur Überwachung des Luftraums – blieben hierbei "in ihrer Kabine abgeschottet". Neudel sagt: "Es geht, aber mühsam."

Tschüss Verunsicherung, heißt es beim Modellflugsportverein. Und: "Oben bleiben." Nachdem zu Beginn der Corona-Maßnahmen die Sorge umging, keine Modellflugzeuge kreisen lassen zu dürfen, sieht die Truppe um Rudi Sommer jetzt klarer: Sie dürfen. Es gelten Abstandsregeln und Personen-Höchstgrenzen, sowohl auf dem Platz als auch im Vereinsheim. Die Homepage wurde aktualisiert und gibt Auskunft über Details. Mitglieder müssen demnach Schutzmasken und Desinfektionsmittel mitbringen. Der Flugleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. "Die Mitglieder unterstützen ihn dabei." Das Zubereiten von Lebensmitteln im Vereinsheim ist verboten, die Zahl der fliegenden Piloten auf drei begrenzt. "Es sollte kein Geld gewechselt werden", heißt es in den Regeln. "Bezahlt werden muss aber", wenn auch nicht gleich. "Verrechnet das bei euren weiteren Besuchen."