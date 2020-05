Die RNZ hat den vier Kandidaten jeweils fünf identische Fragen per E-Mail gestellt und zu jeder Antwort ein Zeichenlimit gesetzt.

Speitelsbach, 33 Jahre, nach eigenen Angaben Diplom-Ingenieur Technologiemanagement, gab nur auf die Fragen zwei und drei Antwort. Zu den Fragen eins, vier und fünf machte er keine Angaben.

Speitelsbach, der in Ravenstein-Hüngheim wohnt, schrieb zu Frage zwei, dass "Geld zu produzieren strengstens verboten" sei, weshalb er überlege, Klopapier zur neuen "krisensicheren Leitwährung von Neckarbischofsheim zu machen". Das dürfe schließlich jeder produzieren. Aber: "Jeder würde dann versuchen, immer mehr Klopapier zu horten und mehr Klopapier zu besitzen, als der Nachbar." Dies zeige "die Absurdität des kapitalistischen Systems". Außerdem wolle er die "Bekleidungsindustrie von China zurückholen und in Neckarbischofsheim ansiedeln".

Auf Frage drei gab er dann eine Antwort, die das Zeichenlimit nicht überschritt: "Dazu würde ich zuerst einmal fragen: Wozu brauche ich den ganzen Zaster? Für mein Selbstwertgefühl?"

Speitelsbach machte bei seinen vorangegangenen Kandidaturen, darunter in Starzach im Landkreis Tübingen, in Weinsberg im Landkreis Heilbronn oder in Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis, mit teilweise wirren Äußerungen bei Kandidatenvorstellungen auf sich aufmerksam. So titelte der "Schwarzwälder Bote" zu seiner Kandidatur in Starzach: "Hohn und Spott für Dauerkandidat Samuel Speitelsbach". In Weinsberg wurde er nach einem Bericht der "Heilbronner Stimme" sogar aus dem Saal geworfen und der Staatsschutz ermittelte, weil er den Hitler-Gruß gezeigt haben soll. Und in Adelsheim brachte ihm ein Flyer mit extremen Formulierungen eine Strafanzeige unter anderem wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Störung des öffentlichen Friedens ein.

Flugblätter oder E-Mails unterschreibt Speitelsbach oft mit "Heil Christi!", in seiner E-Mail an die RNZ-Redaktion verabschiedete er sich allerdings "mit freundlichen Grüßen".