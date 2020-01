Ulrich Mesch hing 40 Jahre an der Flasche und hat über seinen „Trocknungsprozess“ ein Buch geschrieben. Foto: Angela Portner

Eppingen-Elsenz. (apo) "Das Thema kann man natürlich weit spannen", sagt Ulrich Mesch. 40 Jahre hing er an der Flasche, hat nach einem Schlaganfall aber gerade noch einmal die Kurve bekommen. Über seine Erfahrungen mit der Krankheit, dem Entzug und das Weiterleben hat er nun ein Buch geschrieben. Ehrlich und mit viel Humor geht er dabei mit sich selbst, aber auch mit unserer Gesellschaft ins Gericht. "Bügelfeucht bis Schranktrocken" ist kein Fachbuch über Alkoholismus und keine Anleitung zur Selbsthilfe. Vielmehr sollen die unterhaltsamen "Geschichten aus der Anstalt" Betroffenen die Augen öffnen und Mut zum Umdenken machen.

"Eigentlich trinke ich ja gar nicht", erzählt "Klemme 30-Trinkerin" Monika. Dass sie mit ihren "ab und an zwei Gläschen Wein" ein Ticket für die Teilnahme an der "inneren Trocknung" in der Anstalt bekam, wie Mesch die Entzugsklinik nennt, kann ja nur ein Irrtum von der Rentenversicherung sein.

Auch "Quadratschrapnelle" Edeltraut Waffenschmitt-Harfenbauer oder die "Gräfin Margarete von und zu Piccolo" können sich nur schwer eingestehen, dass sie ein ernstes Problem haben, denn sie müssen ihre "innere Standheizung" ständig konstant und großzügig mit Dauerstrom aus grünen Flaschen versorgen.

Immerhin erklärte ihm Julchen, die Mesch fürs Waschen seiner Unterhosen zu seiner "Anstaltsmaus" erkoren hatte, die Logistik trinkender Frauen, die "absolute Genies" im Beschaffen, Horten und Verstecken seien. In den Toilettenspülkasten passen acht "Piccolöchen", die im kalten Wasser schön frisch bleiben. Auch der Grasfangsack des Rasenmähers, die Waschmaschine oder der Trockner seien geeignet. Wer sich und andere nicht selbst im Straßenverkehr gefährden möchte, findet sicherlich einen ganz persönlichen Taxifahrer, der sich nachts samt Geheimzahl und überlassener Kreditkarte auf Abruf um Nachschub kümmert. Im Gegensatz zu den Herren erledigen die Damen die Altglasentsorgung gleich auf dem Weg zur Arbeit. Mesch erklärt: "Als Mann müsste man schon eine gewaltige Bügelfalte im Schlafanzug haben, um jeden Morgen am Container zu halten."

Weil seine Sprache nicht immer so ganz "salonfähig", ja manchmal sogar etwas "sexistisch" rüberkommt, ist das Buch, in dem der 63-Jährige jede Menge "schmutzige Witze" als "Lockerungsübungen" eingestreut hat, nur für Männer. Frauen, die es trotz aller nachdrücklichen Warnungen "schwarzlesen", sollen es am besten für sich behalten. Alternativ könnten sie es bei der nächsten "Erdbeersahnetortenfressorgie" ihren Freundinnen erzählen und mittels der neu gewonnenen Erkenntnisse berechnen, wie lange die "Zeitbombe" für sie noch tickt.

Mesch hat seine inzwischen entschärft. Er ist seit gut anderthalb Jahren "trocken" und hat auch Stress und Nikotin aus seinem Leben verbannt. Das Schreiben war zum einen seine Bewältigungsstrategie, zum anderen hofft er, dass er sich in dem Buch bei aller Unterhaltsamkeit so deutlich ausdrückt, dass es auch die verstehen, bei denen schon die eine oder andere Gehirnzelle "abgesoffen" ist. Um seinem eigenen Irrweg in die Sucht auf die Spur zu kommen, hat er akribisch ein "Lebenspanorama" mit Erfolgen, Niederlagen, Schicksalsschlägen und konsumierten Alkoholika erstellt. Heute weiß er, dass der immer exzessiver werdende Griff zur Flasche auch seinem beruflichen Erfolg als Firmengründer geschuldet war: "Den musste ich schließlich immer wieder feiern."