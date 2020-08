Sinsheim. (RNZ/rl) Die landwirtschaftliche Brücke im Quellbergweg ist ab Samstag wieder frei. Das teilte die Das Bauwerk, der Autobahnbetreiber ViA6West am Freitag mit. Die Brücke an der Sinsheimer Bauernsiedlung über die A6 war im Rahmen des aktuellen sechsstreifigen A6-Ausbaus komplett erneuert worden. In den nächsten Tagen seien nur noch kleinere Arbeiten an der Spannbetonbrücke nötig, hieß es.

Die Vorgängerbrücke stammte noch aus den 1960er Jahren, als die Autobahn zwischen Mannheim und Heilbronn gebaut wurde. Die hauptsächlich vom landwirtschaftlichen Verkehr und natürlich vielen Spaziergängern und Radfahrern zur Freizeitanlage Burghälde genutzte Überführung der Autobahn musste altersbedingt komplett erneuert werden.

Der Bau hatte länger gedauert als geplant: Mängel an der unmittelbar angrenzenden Lärmschutzwand hatten für Verzögerung gesorgt. Die Gründungsarbeiten für die Widerlager der Brücke waren deshalb wesentlich aufwendiger.