Epfenbach. (jubu) In einer als Garage genutzten Scheune in der Hauptstraße brach am frühen Sonntagmorgen ein Feuer aus. Die Feuerwehren aus Epfenbach und Reichartshausen wurden kurz nach 2 Uhr zu dem Anwesen des Gemeindehauses gerufen. "In der Scheune befanden sich ein Traktor, diverse Gegenstände und Heu im Zwischenboden", erklärte ein Feuerwehrsprecher vor Ort gegenüber der RNZ.

Die 18 Feuerwehrleuten, die mit 4 Fahrzeugen im Einsatz waren, bekamen das Feuer zwar bald unter Kontrolle, konnten aber nicht mehr verhindern, dass die Scheune ausbrannte.

Der Sachschaden soll sich nach Polizeiangaben auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist noch unklar.