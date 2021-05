Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. "Das ist mein Lebenswerk. Das habe ich mir 21 Jahre lang aufgebaut", sagt Sandra Kling. Die 47-Jährige Leiterin der gleichnamigen Ballett- und Tanzschule fühlte sich lange Zeit von der Politik im Stich gelassen. "Beim ersten Lockdown im März 2020 wurden wir als Ballett- und Tanzschule nicht einmal erwähnt", bedauert sie. "Ich musste in den Verordnungen suchen, wo wir hineinpassen." Und auch im zweiten Lockdown hatte sich die Situation nicht gebessert. "Die Politik hat keine Vorstellung davon, was wir machen."

Seit 2. November darf Kling in ihren Studios in Bad Rappenau und Heilbronn keinen Präsenzunterricht mehr anbieten. Doch die Schließung und die fehlende Perspektive wollte die passionierte Tänzerin nicht einfach so hinnehmen. Deshalb hat sie sich zusammen mit rund 200 Ballett- und Tanzschulen in Baden-Württemberg zu einer Initiative zusammengeschlossen. Das Ziel dieser war es, eine Gleichstellung mit Jugendkunstschulen zu erwirken. "Dort konnte Ballett stattfinden, bei uns aber nicht. Das konnten wir so nicht stehen lassen."

Für Kling ist ihre Ballett- und Tanzschule nicht einfach nur eine Freizeiteinrichtung, "sondern wir haben auch eine bildende Aufgabe". Daher sei es durchaus vernichtend gewesen, dass man in der Wahrnehmung der Politik überhaupt nicht stattgefunden habe. Und ohne Unterricht, werde "auch ganz schnell mal gekündigt", sagt Kling.

Die perfekte Körperhaltung ist beim Ballett das A und O. Auch im Online-Unterricht achtet Sandra Kling auf die richtige Stellung. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Nur rund die Hälfte ihrer Kursteilnehmer seien auch jetzt noch an Board. Dabei habe man alles getan, das Angebot zumindest digital aufrechtzuerhalten. "Wir haben unser Konzept komplett umgestellt und versucht, alles zu geben." Dennoch hätten es viele nicht einmal ausprobieren wollen, da der Online-Unterricht nicht gleichwertig zum herkömmlichen Tanzen sei.

Da der Ballettunterricht auch etwas sehr Persönliches sei, hätten die Online-Kurse sowohl auf Lehrer als auch auf Schülerseite einige Überwindung gekostet. Nachdem das Eis aber gebrochen war, sei es gut gelaufen. "Wir lachen und weinen gemeinsam online. Wir haben teilweise sogar Fasching zusammen gefeiert", berichtet die Tanzlehrerin. Und beim Unterricht hätte die ein oder andere Ballettschülerin ihren Papa aus dem Keller herbeizitiert, um ihm das neu Gelernte direkt zu präsentieren.

Diejenigen, die dabei geblieben sind, sehen das Ballett auch als Bildung für die eigene Körperhaltung an, sagt Kling. Zudem sei sie ihnen zu Dank verpflichtet, da sie weiter ihre Kursgebühren bezahlt und damit dafür gesorgt hätten, dass es die Tanzschule bisher durch die Krise geschafft hat. "Wir haben in allen Bereichen Einbußen. Es stand auf der Kippe, ob ich die Räume behalten kann." Denn nur weil kein Unterricht stattfindet, hieße das nicht, dass Miete, Nebenkosten, Versicherungen und letztendlich der Lohn der sieben Angestellten nicht weiter bezahlt werden müssen. Klar habe man einen Puffer gehabt, dieser sei aber auch schnell aufgebraucht gewesen.

Als Ausgleich für den verpassten Unterricht im ersten Lockdown hatte Kling im vergangenen Sommer zusammen mit den Schülern ein Projekt namens "Verewige deine Emotionen aus dem Lockdown" ins Leben gerufen. Hier entstand auf einem Laken ein großes Gemeinschaftsbild. Dieses Kunstwerk soll, sobald es wieder möglich ist, der Öffentlichkeit präsentiert und für einen guten Zweck versteigert werden.

Bis dato hat Kling zwar noch ein Berufsverbot, aber seit dem 14. Mai zumindest wieder eine Perspektive. "Dank der Initiative haben wir jetzt eine Lobby bekommen." Aufgrund der weiter sinkenden Fallzahlen rückt der Präsenzunterricht im Ballett näher. Denn laut Corona-Verordnung dürfen solche Tanzschulen dann wieder ihren Betrieb aufnehmen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz zwei Wochen lang stabil unter der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner liegt. Im Landkreis Heilbronn war dies am Donnerstag am zwölften Tag in Folge der Fall.

Während Kling wahrscheinlich nach den Pfingstferien ihre Schüler real wiedersehen wird, wird es für die Kunden im Heilbronner Studio zunächst weiter Online-Unterricht geben. "Das wird eine spannende Sache. Aber wir machen das für die Kinder." Und Kling ist sicher: "Das wird funktionieren."