Sinsheim. (cbe) Was hat es mit der Kamera im Einfahrtsbereich zur Badewelt auf sich? Und ist der Einsatz in Ordnung? Dies wollte Gemeinderat und Jurist Jens Schellenberger wissen und hatte in einer zurückliegenden Gemeinderatssitzung eine Anfrage gestellt. In der jüngsten Sitzung erklärte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, dass die Angelegenheit vom Landesdatenschutzbeauftragten überprüft wurde. Das Ergebnis: keine Beanstandung.

Auf Nachfrage stellte die Badewelt der RNZ ein Dokument zur Verfügung, aus dem hervorgeht, dass die Kamera das Kennzeichen und den Hersteller des Fahrzeugs aufnimmt. So könne herausgefunden werden, wo die Gäste herkommen. "Eine Zuordnung zum Fahrzeug, dem Halter oder dem Kfz-Typ ist dadurch nicht möglich", heißt es weiter. Die so gewonnenen Daten würden für statistische Zwecke und das Marketing verwendet. Die Aufnahmen würden "nicht länger als zehn Minuten" gespeichert.