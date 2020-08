Von Jan Kulka

Bad Wimpfen. In den letzten Monaten stand in Bad Wimpfen vor allem ein Thema im Fokus: die Lidl-Ansiedlung. Im Schatten der neuen Schaltzentrale des Großunternehmens, das bekannt dafür ist, viele seiner Produkte aus dem Ausland zu beziehen, spielte sich keine 700 Meter entfernt eine Veranstaltung ab, die das Bewusstsein für regionale Produkte aus der Umgebung stärken soll: Im Zuge der Kampagne "Wir versorgen unser Land" lud der Landwirtschaftsmeister Bernd Angelberger den Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), auf seinen Hof in Bad Wimpfen ein.

Es ist der 22. Standort, den Hauk im Laufe dieser Vor-Ort-Kampagne besucht. "Unsere Bauern und Genossenschaften im Land sorgen täglich für unsere Ernährung, das wird den Verbrauchern gerade in diesen Tagen immer stärker bewusst. Jeden Tag – und gerade in dieser schwierigen Zeit – setzen sich mit viel Leidenschaft und Tatkraft für unsere Lebensmittel von daheim ein. Deshalb stehen sie im Mittelpunkt unserer neuen Kampagne", sagte der Minister.

Seit dem Start der Kampagne am 22. April stellt das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mehr als 20 Bauern und Genossenschaften vor, die insgesamt über 40.500 landwirtschaftliche Betriebe, Hofläden und Raiffeisenmärkte im ganzen Land beispielhaft repräsentieren. In Form von Plakaten, Bannern, Videos und medialer Berichterstattung werden diese individuell vorgestellt und geben der Kampagne ein Gesicht.

Eines dieser Gesichter ist Bernd Angelberger. Im Familienbetrieb in Bad Wimpfen bewirtschaftet er insgesamt 185 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, auf denen Getreide und Hackfrüchte wachsen. Zudem hält er rund 70 Milchkühe und 200 Legehennen.

Nach der Begrüßung und verschiedenen Ansprachen besichtigte die Gruppe gemeinsam mit Bad Wimpfens Bürgermeister Claus Brechter den Hof – vorbei an Traktor-Garagen, Kuhställen sowie Güllebecken. Dabei berichtete der Nachwuchs, der selber auf dem Hof mit anpackt, über die verschiedenen Tätigkeiten und die aktuellen Bedingungen während der Corona-Pandemie.

Ausgewählt wurden die verschiedenen Betriebe in enger Kooperation mit den Partnern der Kampagne. Darunter sind unter anderem der Landesbauernverband, der badische Landwirtschaftliche Hauptverband, und beispielsweise der baden-württembergische Genossenschaftsverband.

Stark gemacht für die Abbildung des Hofs hat sich die Neckarsulmer Landtagsabgeordnete Isabell Huber (CDU). Bei der "Modelsuche" wäre stark auf authentische und engagierte Figuren Wert gelegt worden, die mit ihrer Person für die Landwirtschaft und das Bauerntum mit Herzblut stehen würden.

Mit dieser Kampagne sollen auf der einen Seite die Landwirte Wertschätzung erfahren, und es soll ihnen der Rücken gestärkt werden. Gerade bei der öffentlichen Diskussion um das Klima sei diesen oft der Schwarze Peter zugeschoben worden: "Man hatte oft das Gefühl, Landwirte seien die Schuldigen", sagte Peter Hauk. Auch Bernd Angelberger warf die Frage auf "Warum soll das, was wir produzieren, schlecht sein?" Einig sind sich beide darin, dass Klimaschutz nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe stattfinden kann, die Landwirte würden ihren Beitrag dazu leisten.

Auf der anderen Seite soll die Kampagne das Bewusstsein für regionale Produkte in der Bevölkerung zu stärken. "Viele haben ein starkes regionales Bewusstsein entwickelt während Corona, dies gilt es jetzt zu erhalten und zu verstärken", appelliert Isabell Huber. "Der Verbraucher sollte wirklich schauen, wo die täglichen Produkte herkommen" ergänzt Minister Hauk.

Knapp über 10.000 Plakate und Banner der auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion angeregten Kampagne sind derzeit schon im Umlauf und werden vom Ministerium in Zusammenarbeit mit den Partnern im ganzen Land aufgehängt. Die Kampagne hat ein Budget von rund 300.000 Euro. Ebenfalls sollen in einem späteren Schritt auch Bio-Bauernhöfe ins Zentrum gerückt werden.