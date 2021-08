Auf rund 2,2 Kilometern Länge wird die Kreisstraße zwischen Siegelsbach und Bad Rappenau derzeit saniert. Während in manchen Bereichen nur die Deckschicht erneuert wird, werden drei neuralgische Punkte in Kurven von Grund auf saniert. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy und Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Siegelsbach. Die Arbeiten an der derzeit komplett gesperrten Kreisstraße 2148 zwischen Siegelsbach und Bad Rappenau kommen gut voran. Weil der Asphaltbelag der wichtigen Verbindungsstraße saniert wird, müssen Autofahrer aber noch bis Anfang September einen Umweg über Babstadt in Kauf nehmen, um von der Kurstadt nach Siegelsbach oder zurück zu kommen. Ende August oder Anfang September soll die neue Asphaltschicht auf der 2,2 Kilometer langen Strecke eingebaut werden, was etwa eine Woche Zeit benötigen wird.

Vor allem die stark beanspruchten Kurven haben in der Vergangenheit Probleme und daher nun die Sanierung notwendig gemacht. Sie waren durch die Dauerbelastung in den Randbereichen so wellig geworden, dass die Verkehrssicherheit kaum noch gewährleistet war.

Anders als der Großteil der Fahrbahn, der nur abgefräst wurde, werden diese drei neuralgischen Punkte von Grund auf saniert. Das heißt: Hier wird nicht nur die Deckschicht der Straße abgetragen, sondern der gesamte bisherige Unterbau bis in etwa 80 Zentimeter Tiefe. Anschließend werden auf rund 400 Metern Länge im Kurvenbereich sogenannte Betonbankettplatten eingebaut. "Wir verbauen die ganz gerne", sagt Thomas Conrad, Bauleiter beim Landratsamt Heilbronn, das für die Maßnahme Verantwortlich ist. "Anstelle von Steinen sind dann Platten mit Rillen auf der Straße. Der Autofahrer nimmt das schon wahr und merkt, dass er sich im Bankett befindet", erklärt der Fachmann. Doch anders als bei Schotter müsse man bei den speziellen Platten nicht regelmäßig die Beschaffenheit überprüfen und nachbessern. "Wir setzen zwar dafür mehr Geld ein, aber auf die Jahre gesehen ist das besser investiert."

Folglich sind das auch die zeitaufwendigsten und kostenintensivsten Arbeiten, wobei deren Umfang noch gar nicht feststeht: Da beim Bau der Straße mit großer Sicherheit Teer im Untergrund verbaut wurde, muss der Aushub aus den drei Kurvenbereichen erst auf Schadstoffe untersucht werden, bevor er auf die Deponie gefahren wird. Ist die Belastung für eine normale Erddeponie zu hoch, muss der Aushub aufwendig und teuer auf einer Spezialdeponie entsorgt werden, was wiederum Verzögerungen im Bauablauf mit sich bringen könnte. Rund 350.000 Euro sind für die Arbeiten zunächst eingeplant, sagt Conrad, der von einer Freigabe der Straße für Mitte September ausgeht.

Anders als bei anderen Baustellen sind Lieferschwierigkeiten von Materialien nach Auskunft des Vorarbeiters der Firma Eurovia Teerbau aus Renningen hier nicht das Problem: Man habe alles rechtzeitig geordert, sagt er. Und tatsächlich: Die langen Randeinfassungen aus Beton liegen schon zum Einbau bereit. Sie sind an der Einfahrt zum Waldsee bereits zu hohen Türmen gestapelt und warten darauf, eingebaut zu werden. Der Radweg, der neben der Kreisstraße verläuft, ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Info: Während der Sperrung können die Bushaltestellen "Siegelsbacher Straße", "Friedhof", "Vulpius-Klinik" und "Raubachstraße" in Bad Rappenau nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle im Bereich der Heinsheimer Straße/Wagnerstraße ist eingerichtet. Außerdem entfällt die Haltstelle "Kirche" in Siegelsbach; die Ersatzhaltestelle ist in der Staugasse.