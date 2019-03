Seit Sommer des vergangenen Jahres wird im Kraichgau, wie hier am Bahnhof in Bad Rappenau, wieder Carsharing angeboten. Florian Bölz vom gleichnamigen Autohaus in Schwaigern zog ein erstes positives Fazit. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Eppingen/Sinsheim. Seit Sommer des vergangenen Jahres wird in den großen Kraichgaustädten Bad Rappenau, Eppingen und Sinsheim sowie in Brackenheim wieder Carsharing angeboten. Florian Bölz vom gleichnamigen Autohaus in Schwaigern, der das Model vom "Auto auf Zeit" wieder ins Leben gerufen hat, zog im Gespräch mit der RNZ ein erstes positives Fazit. "Es wird sehr gut angenommen. Das hätten wir nicht gedacht", sagte Bölz. "Es sprich sich rum. Umso länger es das Angebot gibt, umso mehr nutzen dies."

Am häufigsten werde das Auto in Brackenheim genutzt, erklärte Bölz. Auch, weil die Stadtverwaltung das Fahrzeug regelmäßig mietet. Auch in Sinsheim gibt es diese Überlegung. Für Ernüchterung sorgte hingegen das Fahrzeug in Eppingen. Nachdem ein Außenspiegel abgetreten, das Kennzeichen gestohlen und der Lack zerkratzt worden war, musste das Fahrzeug vorerst aus dem Verkehr gezogen werden. Der Schaden lag im vierstelligen Euro-Bereich. Seit dieser Woche soll das Auto wieder bereitstehen. "Aber an einem anderen Standort", verriet Bölz. Anstatt direkt am Bahnhof steht es nun ein paar Meter entfernt bei einem Bäcker am Bahnübergang. Hinweise auf die Täter, und ob es eine gezielte Zerstörung war, habe Bölz keine. "Wir haben die Situation abgehakt."

In Bad Rappenau, wo vor einigen Jahren so ein Angebot nach nur kurzer Zeit mangels Interesse eingestellt wurde, sei die Resonanz in Ordnung. "Es ist ok. Man kann damit leben. Wir können damit kein Geld verdienen", meinte Bölz. Ohnehin verfolge er eher das Bestreben "die Bürger mobil zu halten", und die Leute seien froh, dass es das Angebot gebe. Es werde sowohl von jungen als auch von älteren Menschen genutzt. Genaue Anteile könne er aus Datenschutzgründen nicht nennen. Die Kunden greifen sowohl für Kurz- als auch Langstrecken auf das Leihfahrzeug zurück.

Aufgrund vieler Stamm- und Bahnkunden, die das Angebot nutzten, sei das Auto in Sinsheim gut frequentiert, und man überlege derzeit bereits, ob noch ein zweites Auto in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof stehen solle. "Das ist aber Zukunftsmusik", betonte Bölz. Zusätzlich zum Ford Fiesta könne er sich einen Ford Focus Kombi als weiteres Fahrzeug vorstellen. Man müsse erst beobachten, ob die Auslastung abnimmt, auf dem bisherigen Niveau bleibt oder sogar noch steigt.

Zum Carsharing-Netz könnte künftig noch ein weiterer Standort hinzukommen. In Schwaigern befinde man sich momentan in Verhandlungen und müsse prüfen, "ob es sich lohnt. Noch sind die Grundkosten nicht drin. Wir wollen auf Null rauskommen."

Florian Bölz arbeitet mit dem deutschlandweiten Carsharing-Netzwerk Flinkster von der Deutschen Bahn zusammen. Kunden müssen sich zunächst dort registrieren. Anschließend kann das Leihauto übers Internet gebucht und mit einer Kundenkarte oder per App auf dem Handy entsperrt werden. Hilfe bei der Registrierung gibt es bei den Verwaltungen in Eppingen und Brackenheim sowie bei der Sinsheimer Touristeninformation im Rathaus. In Bad Rappenau hat man auf diesen Service verzichtet.

Der Tagestarif (zwischen 8 und 22 Uhr) liegt bei 2,30 Euro pro Stunde, in der Nacht (22 bis 8 Uhr) kosten 60 Minuten 1,50 Euro. Hinzu kommt eine Kilometerpauschale von 19 Cent.