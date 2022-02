Von Angela Portner

Bad Rappenau. Musik kann eine Umarmung sein. Nikita Volov widmete sein Konzert aus der Reihe "Weltklassik am Klavier" der romantischen Dreiecksbeziehung zwischen Clara und Robert Schumann sowie dem Freund der Familie, Johannes Brahms. Die ausgesuchten Werke spiegeln das musikalische sich aufeinander Beziehen der drei Komponisten. Damit huldigen sie gleichermaßen dem frühromantischen Künstlerideal als auch dem heute noch gültigen schwärmerischen Klischee. Die Veranstaltung im Wasserschloss, die aus Pandemiegründen einmal am Vormittag und nochmals am späten Nachmittag stattfand, war mit jeweils knapp 40 Zuhörern ausverkauft.

Die Verbindung zwischen Clara und Robert Schumann gilt als eine der außergewöhnlichsten Liebesbeziehungen der damaligen Zeit. Bereits im frühen Alter von 13 Jahren verliebte sich die Tochter eines Klavierlehrers in den damaligen Studenten ihres Vaters. Ihre Leidenschaft füreinander spiegelt sich auch in ihren Kompositionen. Eine davon ist "Trois Romances op.11", die Clara ihrem Mann Robert widmete. In seiner Interpretation fädelte Volov die Töne mit leichtem Anschlag wie kostbare Perlen aneinander. Das still dahinfließende Andante mündete wie eine liebevolle Hommage ins gefühlvoll inszenierte Allegro passionato und schloss mit einem ausdrucksstark präsentierten Moderato-Animato.

Brahms Variationen über Robert Schumanns op.9 gelten als das erste selbstständige Werk des Komponisten, der die musikalische Arbeit des Freundes bewunderte, gleichermaßen jedoch verliebt in seine Frau Clara war. Die Einflüsse der Dreiecksbeziehung scheinen darin klar erkennbar: Zum einen behält Brahms phasenweise die romantische Leichtigkeit Schumanns bei, zum anderen bringt er auch die für ihn typisch dominanten Töne ein. Volov spielt die Stücke schnell und mit teilweise fast fröhlich anmutenden Passagen – reiht sie wie die Höhen und Tiefen einer unerfüllten Leidenschaft aneinander.

Nikita Volov wurde 1992 im russischen Severodvinsk geboren. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er bei Irina Tschudina an der "Rimski-Korsakow Musikschule " in Pskow. Im Jahr 2006 setzte er seine musikalische Ausbildung in der Zentralen Musikschule für hochbegabte Kinder in Moskau fort und studierte danach von 2010 bis 2015 am Staatlichen Moskauer "P.-I.-Tschaikowski-Konservatorium". 2019 schloss Volov sein Studium an der "Hanns Eisler Hochschule für Musik" in Berlin ab und konzertiert seitdem sowohl solistisch als auch kammermusikalisch in Europa, England, Asien, in der Ukraine und in mehreren Städten Russlands. Er ist Preisträger des "Deutschen Akademischen Austausch Diensts" und des "XX. Ricard Viñes Klavierwettbewerbs" in Spanien.

Nur wer die Musik fühlt, der kann sie perfekt auf sein Instrument übertragen. Das, was der Pianist seinen Tasten an diesem Nachmittag an Leichtigkeit und Leidenschaft entlockte, erfordert jedoch höchste Konzentration. "Noch ein Konzert hätte ich heute nicht geschafft", sagte Volov nach dem Schlussakkord von Schumanns kontrastreichen Variationen op. 9. Sie besteht aus acht Stücken und gilt als das Schüsselwerk der romantischen Klavierliteratur. Der Komponist widmete sie erst seiner Frau Clara, wegen der darauffolgenden heftigen Auseinandersetzungen mit ihrem Vater widmete er sie auf ihren Wunsch hin später Frederic Chopin.

Die Begeisterung des Publikums war groß: Mehrmals musste Volov zurück auf die Bühne, spielte erst eine kurze Zugabe und später weitere Passagen aus dem lyrischen Booklet von Edward Grieg.