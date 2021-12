Bad Rappenau (dpa/lsw/jubu) Mehrere Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Bad Rappenau einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter gegen 2.30 Uhr versucht, den Geldautomaten der Volksbank-Filiale im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Merkurstraße zu sprengen. Die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen konnten unverletzt ins Freie entkommen.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei Täter versucht haben den Automat zu sprengen und flüchteten im Anschluss mit einem dunklen Audi in Richtung A6. Vieles war am Morgen noch unklar. So zum Beispiel ob der Beutezug überhaupt erfolgreich war. "Die Ermittler konnten das Haus wegen eines drohenden Einsturzes nicht betreten", erklärte ein Polizeisprecher am Morgen. Auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk kamen mit einem Baufachberater an die Einsatzstelle um die Statik zu prüfen.

Der Gebäudeschaden ist enorm: Durch die Wucht der Explosion schleuderte ein Fenster samt Rahmen aus der Verankerung, Deckenelemente hängen herunter. Die Ermittlungen des Polizeireviers Eppingen und der Kriminalpolizei dauern an.