Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Zig Fahrzeuge stehen eng gestaffelt am Wegesrand, hunderte Menschen pilgern am westlichen Stadtrand Bad Rappenaus in Richtung Schwabs Country Inn. In der Ferne tuckern die Motoren, ertönen die Hupen der Schlepper. Der Geruch von Benzin und Abgase steigt in die Nase. Blaue Dunstschwaben erheben sich in die Luft. Helfer in gelben Warnwesten trennen Teilnehmer und Gäste, winken zum Parkplatz oder zur Ausstellungsfläche. Schlepper, Oldtimer, Motor- oder Fahrräder - bei Fans von alten und historischen Fahrzeugen schlug das Herz beim elften Oldtimer- und Schleppertreffen der Oldtimer- und Schlepperfreunde Treschklingen höher. Das Country Inn glich einer Spielwiese für Enten, Käfer und Co..

Die rund 20 Ehrenamtlichen hatten am Donnerstag alle Hände voll zu tun. Mehr als 250 Teilnehmer und hunderte Besucher kamen, um gemeinsam ein Fest zu feiern und die ausgestellten Fahrzeuge zu bestaunen. Die Besucher reisten dabei nicht nur aus dem näheren Umkreis wie Kirchardt, Sinsheim, Heilbronn oder Mosbach an. Auch Gäste aus Stuttgart, München oder Bad Dürkheim an der Weinstraße konnten die Schlepperfreunde begrüßen. Sogar nachmittags kamen noch Fahrer an, die ihre Oldtimer präsentieren wollten. Beispielsweise ein Karlsruher mit seinem rund 10.000 Euro teuren 190er Mercedes. Der Besitzer hatte noch nicht ganz geparkt, bewunderten schon zahlreiche Schaulustige den auf Hochglanz polierten roten Wagen.

Oldtimertreffen Bad Rappenau 2019 - Die Fotogalerie

















Ein weiterer Hingucker war ein grün-weißer Ford Fairlane 500 aus dem Jahr 1957. Das Fahrzeug mit dem V8 Motor von Torsten Peters befindet sich im unrestaurierten Originalzustand mit original Lackierung. In den 1950er-Jahren wurde es in Hollywood vermehrt als Filmauto verwendet. So wie Peters bekam jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Freigetränk.

Unter ihnen war auch das Ehepaar Knopf aus Pforzheim. "Im Sommer sind wir jedes Wochenende und an Feiertagen auf solchen Festen", sagt Theo Knopf im Gespräch mit der RNZ. Er und seine Frau lieben es neue Leute kennenzulernen, die die gleichen Interessen haben. Zudem haben sie durch die Treffen "schon so schöne Ortschaften kennengelernt". Sie besuchen Treffen in Süddeutschland und sind dabei immer mit ihrem Opel Kadett unterwegs, der auf den Namen "Fridolin II" hört. Als sie sich kennengelernt hatten fuhr Theo bereits einen Kadett namens Fridolin. Als dieser den Geist aufgegeben hatte und vor drei Jahren sich der neue alte 1969er Kadett zugelegt wurde, habe man den Namen übernommen. "Nächste Woche wird Fridolin II 50 Jahre alt", sagt Theo Knopf voller Stolz.

Angesichts der Resonanz sind auch die Veranstalter mit der elften Ausgabe des Treffens zufrieden. "Wir sind überwältig", freut sich Wolfgang Weber von den Schlepperfreunden aus Treschklingen. Viel mehr Teilnehmer hätten es am Ende auch nicht sein dürfen. "Wir sind an der Belastungsgrenze", sagt Weber. "Aber es sich auf jeden Fall rentiert."