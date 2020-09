Die Reiterstaffel war im Einsatz in der Kurstadt: Polizeikommissar-Anwärterinnen Jana Fesenbeck und Anna-Maria Liusias (links und rechts), Dienststellenleiter des Polizeipostens Bad Rappenau Oliver Last und von der Pferdestaffel Mannheim Julia Fretz auf Bardolino und Kevin Shindler auf Lester. Foto: privat

Bad Rappenau. (rnz) Kürzlich staunten vor allem die jüngsten Bad Rappenauer, als ihnen eine Reiterstaffel der Pferdestaffel Mannheim über den Weg lief. Zahlreiche Fotos wurden geschossen und viele Passanten suchten den Kontakt zu den Reitern und vor allem zu den Tieren. Einige mutige Jungs und Mädchen ließen sich sogar mit den Kommissaren und den Pferden fotografieren und hatten Freude daran, die beiden Polizeipferde Lester und Bardolino zu streicheln.

"Ziel der verstärkten Kontrollen ist die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Regelungen", erklären die Beamten. Noch viel wichtiger sei es aber, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Da es vor allem in den Sommermonaten immer wieder vermehrt Beschwerden zum Beispiel über Ruhestörungen gibt, war der Polizeiposten zusammen mit der Reiterstaffel überwiegend in den Grünanlagen unterwegs. Die Beamtinnen und Beamten aus Bad Rappenau verfolgen das Geschehen in den Parks nämlich schon seit einiger Zeit.

Die Anlagen sollten bei diesem Einsatz, der von den sehr engagierten Polizeikommissar-Anwärterinnen Anna-Maria Liusias und Jana Fesenbeck organisiert wurde, nicht mit Dienstfahrzeugen, sondern ganz klimaneutral mit der Pferdestaffel beobachtet werden. Diese umweltschonende Fortbewegung trage dem Zeitgeist Rechnung. Außerdem können so Wege kontrolliert werden, die mit dem Wagen nicht erreichbar wären. Dennoch war man auch bei der Reiterstaffel auf alle Szenarien an diesem Tag vorbereitet. Doch bei dem Einsatz stand, neben der allgemeinen Präsenzarbeit, das Gespräch mit den Bürgern im Vordergrund.

Dabei wurden auch viele andere polizeirelevante Themen angesprochen. "Wir werden uns auch in nächster Zeit den Problemen annehmen, welche an uns herangetragen worden sind", resümierte Polizeihauptkommissar Oliver Last vom Polizeiposten Bad Rappenau. "Wir erhielten viele Hinweise bezüglich Örtlichkeiten und Zeiträumen, wo und wann es zu Ordnungsstörungen kommt." Auch für die Kontrollaktionen, für die das Ordnungsamt zuständig ist, hätten die Polizistinnen und Polizisten viele nützliche Hinweise bekommen. "Und hinsichtlich unserer umweltschonenden Kontrollaktion gab es jede Menge positive Rückmeldungen", sagte Last.

Damit bei der Aktion niemand in eine unangenehme Situation kommt, war auch der Bauhof mit dabei. Der beseitigte die Hinterlassenschaften der "äppelnden" Pferde gleich wieder. Insgesamt war die Mannheimer Reiterstaffel vier Stunden im Schlosspark, der Grünspange sowie dem Kur- und Salinenpark unterwegs.

Info: Die Pferdestaffel ist eine Servicestelle der Polizei, die zur Unterstützung angefordert werden kann. Sie ist jeden Tag, auch am Wochenende, im Einsatz. Nur mittwochs nicht, da wird trainiert.