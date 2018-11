Die neuen Zypressen wurden am Freitag in die Erde gesetzt. Foto: Armin Guzy

Bad Rappenau. (guz) Bereits zehn Meter hoch, immergrün und mit ziemlich blickdichtem Wuchs: Am Freitag wurden sieben stattliche Zypressen per Mobilkran in die Saunalandschaft des Rappsodie gehoben. Dort sollen sie künftig als kleines Wäldchen die Saunabesucher vor den Blicken allzu neugieriger Gäste des benachbarten Vier-Sterne-Hotels schützen, das sich immer mehr seiner Fertigstellung nähert.

Schon kurz nach Baubeginn waren Befürchtungen laut geworden, dass der freie Blick über die Kurstadt aus den oberen Zimmern auch eine deutliche Schattenseite hat: Für Neugierige mit Fernglas oder Teleobjektiv säßen die Saunagäste auf dem Freigelände wie auf dem Präsentierteller.

Das Zypressenwäldchen soll dem nun einen Riegel vorschieben, bevor die ersten Hotelgäste kommen. Außerdem bringen sie einen Hauch Toskana-Flair und einen aromatischen Duft auf das Saunagelände. Die bislang nicht öffentlich gemachten Kosten für die bereits einige Jahre alten Gewächse teilen sich die Stadt und der Hotelinvestor Kruck und Partner.